連續7年跨海抵澎義剪 顏清標偕同志工現身嵵裡

快樂義剪隊抵澎連續7年服務，今年由前立委顏清標陪同抵澎。（記者劉禹慶攝）

來自台北的快樂髮廊，7年前應前立委顏清標、林炳坤、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、議長陳毓仁等人之邀，前進澎湖舉行義剪，用手中的剪刀，為偏鄉民眾解決三千煩惱絲的問題，「愛在澎湖、從頭開始」，今（18）日在林炳坤、陳雙全、陳毓仁故鄉嵵裡舉行義剪，顏清標、澎湖縣長參選人陳振中、西嶼縣議員參選人許嘉峻（國文）都到場。

澎湖因離島眾多，有人島及偏鄉理髮不易，除了自理外，有時候需要搭船前往澎湖本島理髮，因此義剪在澎湖相當受到歡迎，最著名的是縣長陳光復的「光復義剪隊」、澎湖老人之家心緣義剪隊，還有每年飄洋過海返鄉義剪的「澎湖囝仔」陳邦輝，但快樂義剪隊默默在澎湖服務7年義剪，卻鮮少有人知道，主要是低調行事、默默服務，直至今年因顏清標陪同，受到外界矚目。

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今日在馬公嵵裡水仙宮舉行義剪，除了顏清標現身之外，澎湖縣議長陳毓仁、國民黨縣長參選人、湖西鄉長陳振中、西嶼鄉縣議員參選人許國文也現身支持，同時顏清標、陳毓仁、陳振中等人，都親身體驗義剪的經驗，經過專業髮藝師巧手整理，每個人「門面」都煥然一新，年輕不少歲。

快樂義剪團隊17日下午1時30分至4時，第1站在重光威靈殿義剪；第2站18日上午上午9時至11時30分嵵裡水仙宮、下午1時30分至4時興仁懋靈殿；第3站明天上午9時至11時30分龍門安良廟、下午2時至4時内垵内塹宮。

國民黨澎湖縣長參選人、湖西鄉長陳振中，也親自體驗義剪手藝。（記者劉禹慶攝）

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