噁！她買超商生食級鮭魚沙拉 吃完驚見「蠕動活蟲」崩潰

有民眾日前到超商購買生食級鮭魚沙拉食用，未料吃完後發現一條不斷來回蠕動的「活蟲」。（網友「m_.160__」授權提供，本報合成）

台灣連鎖便利商店食品種類繁多又快速，成為不少忙碌外食族的熱門選擇。然而近來有一名女網友分享，在7-11購買一盒生食級鮭魚沙拉，未料打開後發現裡面有一條不斷來回蠕動的「活蟲」，嚇得趕緊拍下畫面並發布在社群網路上，文章吸引近200萬人次關注，還意外釣出不少遇到相同經驗的受害者。

該名女網友16日在社群平台Threads分享這段遭遇，透露出事餐點是在7-11購買的「和風生鮭沙拉」，至於發現原因，是她將沙拉吃完後才發現底部有不明生物蠕動，細看後驚覺是一條活蟲，當下差點噁心嘔吐，也擔憂是什麼有害寄生蟲，她自嘲平常都是旁觀別人哀號倒楣經歷，沒想到自己有天會有類似遭遇。

請繼續往下閱讀...

相關畫面在網上引發軒然大波，並被瘋傳到各大社群平台。還有許多有相似經驗的苦主也分享在不同的連鎖超商餐點內部，發現毛髮、線頭、蛆蟲、壁虎、蒼蠅、蟑螂等恐怖異物，甚至有人因此吃到急性腸胃炎就醫。

原PO昨（17）日下午留言補充後續，提到有將此事寫email給超商業者客服，業者後來致電關心她的身體狀況，以及詢問她是否已經通報給衛生局，並希望能將出現問題的餐點交給他們以便給廠商做檢驗，還強調絕對不會故意銷毀或隱藏，同時希望她將引發討論的文章、照片與影片內容，進行隱藏或是刪除。

其他網友則表示，「生食級是指蛆嗎？」、「你應該去看一下醫生」、「在歐美，你可以想自己要買哪一台車了」、「感覺官方重視自家品牌勝過你的健康與感受」、「如果有不舒服記得去看醫生，拿醫生證明、跟超商反應、向衛生局通報此餐點製作的中央廚房是否需要稽核」、「要通報衛生局或其他相關單位，你只打電話回去門市的話一定會沒下文，頂多只給你幾百塊禮券或其他東西」。

綜合媒體報導，超商表示：「第一時間已請廠商進行了解與確認生產流程，並持續聯繫及關心消費者，如消費者有任何問題可聯絡客服協助。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法