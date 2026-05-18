為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    月稱光明寺頒77.2萬獎助學金 助330學子

    2026/05/18 11:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    月稱光明寺頒發77萬獎助學金，助學子向學。（苗縣府提供）

    月稱光明寺頒發77萬獎助學金，助學子向學。（苗縣府提供）

    福智僧團月稱光明寺於昨（17）日舉辦獎助學金頒獎典禮。今年共計資助330名苗栗在地的清寒及弱勢家庭學子，發放總金額達77萬2000元，肯定、鼓勵孩子們在逆境中奮發向上的努力。

    苗縣府指出，福智僧團月稱光明寺自2013年起開辦該項獎助學金，旨在啟發學子慈孝念恩、飲水思源的美德。資助對象涵蓋苗栗地區家庭經濟困難、父母傷病或身障、單親及隔代教養等就學困難的學子。

    今年受補助的330名學生中，包含大專院校9人、高中職46人、國中78人及國小197人，獎助學金發放標準為國小生每人2000元、國中生每人2500元、高中職生每人3000元、大專院校生每人5000元。

    苗栗縣長鍾東錦指出，孩子們專注用心在課業上，各級單位必須營造更好的教育環境，而去年竹竹苗會考約有1萬4800位學生，苗栗考生才3800位左右，若依比例計算苗栗應要有5000位才對，數據結果顯示有許多孩子在高中以前便離開苗栗就讀，讓人非常憂心；另外，偏鄉教育也相當重要，縣府團隊有很大的責任要去規劃、平衡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播