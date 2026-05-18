月稱光明寺頒77.2萬獎助學金 助330學子

月稱光明寺頒發77萬獎助學金，助學子向學。（苗縣府提供）

福智僧團月稱光明寺於昨（17）日舉辦獎助學金頒獎典禮。今年共計資助330名苗栗在地的清寒及弱勢家庭學子，發放總金額達77萬2000元，肯定、鼓勵孩子們在逆境中奮發向上的努力。

苗縣府指出，福智僧團月稱光明寺自2013年起開辦該項獎助學金，旨在啟發學子慈孝念恩、飲水思源的美德。資助對象涵蓋苗栗地區家庭經濟困難、父母傷病或身障、單親及隔代教養等就學困難的學子。

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今年受補助的330名學生中，包含大專院校9人、高中職46人、國中78人及國小197人，獎助學金發放標準為國小生每人2000元、國中生每人2500元、高中職生每人3000元、大專院校生每人5000元。

苗栗縣長鍾東錦指出，孩子們專注用心在課業上，各級單位必須營造更好的教育環境，而去年竹竹苗會考約有1萬4800位學生，苗栗考生才3800位左右，若依比例計算苗栗應要有5000位才對，數據結果顯示有許多孩子在高中以前便離開苗栗就讀，讓人非常憂心；另外，偏鄉教育也相當重要，縣府團隊有很大的責任要去規劃、平衡。

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