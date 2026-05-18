高雄廟會之亂！封路放鞭炮煙火擾民 市府6單位缺席警方協調會

宮廟動用大型拖板車違法封路燃放鞭炮煙火。（記者洪定宏翻攝）

高雄市前鎮區濟南宮昨（17）日舉辦廟會遶境，雖然警方事先開會約制廟方，不僅前鎮分局長黃元民及前鎮區長黃伯雄雙雙缺席，區公所、消防局、環保局、交通局、民政局、工務局都沒有派員參加，毫無嚇阻作用，廟方仍違法封路，更動用大型拖板車燃放鞭炮煙火，數公里外住家都聽到噪音、看到濃重空污，怒批「擾民又空氣污染，這樣神明會生氣」。

對此民怨，主責的前鎮分局原本僅輕描淡寫回應稱，依道交條例開出26張罰單、最高罰金18.7萬元，另有環保局及消防局開罰，卻不敢揭露宮廟名稱，更未說明協調會次數及出席人員。

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後經媒體追問，曾任交通大隊長的分局長黃元民才說主辦的是前鎮區濟南宮，他無法容忍違法封路，並鬆口將再蒐證，依違反社會秩序維護法，通知當事人到案說明。

前鎮分局補充指出，5月11日召開協調會，區公所、消防局、環保局、交通局、民政局、工務局未派員出席，僅提供書面意見，5月16日另由副分局長黃國峰率隊找廟方再當面約制，要求不得違法。

不過，昨天廟方仍在前鎮區興旺路與興平路封路長達約200公尺，無視警方約制，燃放大量爆竹煙火引發民怨，網友怒控「早上7點就在大聲放歌，到現在還在放炮鑼鼓喧天已經超過12個小時」，雖然打爆1999，但毫無改善；「真的放了2.3個小時，超大聲沒辦法休息」、「整條路都是垃圾」。

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