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    首頁 > 生活

    首度參與歐洲女子資訊奧賽 我摘2銀2銅表現亮眼

    2026/05/18 11:30 記者楊綿傑／台北報導
    我國首組團參與「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽」就拿下好成績！團員由左至右依序為銀牌北一女中學生楊岳蓁、銅牌延平中學學生鄧涵云、銅牌新竹女中學生陳瑀萱、銀牌武陵高中學生吳沛宸。（圖由台師大提供）

    我國首組團參與「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽」就拿下好成績！團員由左至右依序為銀牌北一女中學生楊岳蓁、銅牌延平中學學生鄧涵云、銅牌新竹女中學生陳瑀萱、銀牌武陵高中學生吳沛宸。（圖由台師大提供）

    台灣女性科技教育寫下重要里程碑！我國今年首度組團參加「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽（European Girls’ Olympiad in Informatics，EGOI）」，在全球67個參賽國、250位選手中斬獲2銀2銅，展現我國女學生在資訊科學領域的優秀實力。

    EGOI自2021年由瑞士發起，是國際具代表性的女性中學生程式競賽。今年我國代表團由台灣師範大學資工系教授李忠謀、副教授柯佳伶，以及陽明交通大學生物醫學資訊研究所教授蘇家玉共同帶隊，帶領4位優秀女學生赴義大利切塞納蒂科參加第6屆EGOI賽事。

    比賽於當地時間5月13日舉行開幕典禮，5月17日舉行閉幕暨頒獎典禮。其中北一女中學生楊岳蓁獲銀牌，個人排名第47名；桃園武陵高中學生吳沛宸同學也獲銀牌，個人排名第55名；北市私立延平高中學生鄧涵云獲銅牌，個人排名第89名；新竹女中學生陳瑀萱亦獲銅牌，個人排名第107名。

    台師大指出，李忠謀長年深耕資訊科學教育，並曾擔任國際資訊奧林匹亞競賽（IOI）主席，觀察到過往資訊競賽中女學生參與比例相對較低，近年積極於國內推展「鬥Code少女」培力行動，透過系統化課程與友善學習環境，鼓勵更多女學生接觸競賽程式與資訊學習，進而於今年正式組成代表團參加國際賽。

    台師大表示，為促進女性資訊科技人才接軌國際，學校資工系協同教育部國教署、財團法人中技社，共同推動此次培訓與參賽計畫。除爭取國際競賽榮譽外，也期盼藉著選手們的經驗分享與榜樣力量，吸引更多女學生投入STEM領域，持續拓展台灣女性資訊科技人才的國際視野與競爭力。

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