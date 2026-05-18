防鼠患封垃圾桶？高嘉瑜轟治標不治本：乾脆不設垃圾桶

高嘉瑜表示，大湖公園捷運站旁的垃圾桶被塞爆了。（翻攝高嘉瑜臉書）

台北市近期爆發鼠患，台北市第二選區（內湖、南港）民進黨候選人高嘉瑜PO出大湖公園垃圾桶遭貼封條照，質疑「封起來就能解決老鼠問題？」台北市府昨日火速移除，市長蔣萬安昨（17）日出席活動時回應，本來就要拆除。高嘉瑜也反問「封垃圾桶」、「拆垃圾桶」真的就能解決老鼠問題嗎？她也質疑，如果垃圾桶一滿就撤、有問題不是改善管理而是直接取消設施，那市府要不要乾脆宣布「台北市不設公用垃圾桶」？

高嘉瑜表示，蔣萬安昨早上說「封起來的那個，本來就是要拆除，而且那個已經是拆除了」，但事實是，這個垃圾桶兩個月前就已經被封起來了。這段期間，附近民眾一直在問「到底什麼時候可以用？」、「放在那邊真的有夠醜」。直到禮拜六被她踢爆之後，明明還是禮拜天，蔣市府卻立刻緊急叫人全面撤除。現在又說「本來就是要拆」，那如果沒有被踢爆，是不是還會繼續封在那邊？拆掉之後，未來還會不會再放回來？台北市到底需要多少垃圾桶？公共空間該不該設置垃圾桶？

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高嘉瑜指出，封垃圾桶、拆垃圾桶，真的就能解決老鼠問題嗎？那接下來衍生的垃圾亂丟問題、環境清潔問題又要怎麼處理？市政不是「眼不見為淨」，更不是把垃圾桶包起來就當作問題消失。台北是首都，除了防鼠，也應該有城市美學與公共治理的思維。

昨天晚間高嘉瑜再PO文表示，5月17日晚間9點20分左右民眾發文大湖公園捷運站旁的垃圾桶被塞爆了。高嘉瑜說，垃圾桶撤掉之後的下一個問題，就是僅存的垃圾桶被塞爆了。原本分散的垃圾量，現在全擠到少數幾個點，不只更髒、更亂，也更容易造成異味與鼠患。

高嘉瑜指出，可想而知，照這種邏輯下去，接下來是不是又要繼續「消滅垃圾桶」？如果垃圾桶一滿就撤、有問題不是改善管理，而是直接取消設施，那市府要不要乾脆宣布：「台北市不設公用垃圾桶」？城市治理不能只靠「眼不見為淨」，真正該做的，應該是，增加清運頻率、改善設計、做好分類與環境管理，而不是把市民需求一起封起來。

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