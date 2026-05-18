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    首頁 > 生活

    五專優先免試入學今至週五報名 40校開出12764名額

    2026/05/18 10:22 記者楊綿傑／台北報導
    五專優先免試入學今起受理報名招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。圖為招生考試情境。（資料照）

    五專優先免試入學今起受理報名招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。圖為招生考試情境。（資料照）

    招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者之「五專優先免試入學」，115學年度的招生自今起報名至本週五止。技專校院招生委員會聯合會任貽均主任表示，就讀五專前3年除免學費優惠，減輕學生的就學負擔。此外，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供同學學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。

    技專校院招生委員會聯合會指出，此招生管道計有40所公私立技專校院參與，193個科（組），提供1萬2764個招生名額（含原住民等7類特種生名額）。參加之免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

    技專校院招生委員會聯合會提到，115學年度五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」（以單一學期之百分制擇優採計，百分制成績小數點以後無條件捨去）、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術（或藝術與人文）、綜合活動及科技五學期平均成績，平均成績小數點以後無條件捨去）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定均記載於招生簡章。

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