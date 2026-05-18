醫美診所偷拍頻傳 竹市府接獲2件退款申訴案

竹市消保官至光澤診所進行查核。（市府提供）

近日多間知名連鎖醫美診所疑涉偷拍，竹市府消保官前往光澤醫美診所及聖宜醫美診所現地調查，並要求業者妥善處理消費爭議，確實落實退費機制，保障消費者權益。消保官表示，醫療診療區域屬高度隱私空間，業者若未事先明確告知並取得當事人同意，即擅自設置攝錄設備，恐已侵害消費者隱私權，除可能違反《醫療法》保密義務外，亦可能涉及《刑法》妨害秘密及妨害性隱私等相關刑責。

消保官指出，實地前往診所瞭解現況時，光澤醫美診所新竹店已發布聲明，表示院內並無隱藏式或針孔攝影設備；聖宜醫美診所新竹店現場負責人則說明，過往於患者簽署療程同意書前，會取得患者同意進行療程錄音錄影，但目前已全面停止相關作業。由於本案涉及刑事責任，相關事證仍由檢調單位偵辦釐清，最終結果仍須以司法調查認定為準。

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消保官說明，目前光澤醫美診所新竹店尚未接獲市民提出退費申訴；聖宜醫美診所則已受理2件相關申訴案件。為保障消費者權益，消保官已立即督促業者依公開聲明內容辦理退款事宜。有關光澤醫美診所新竹店部分，現場人員表示，針對尚未使用療程，消費者可申請全額退款，不收取手續費或違約金，並採現金轉帳方式退還。

至於聖宜醫美診所新竹店，業者已公開表示，針對尚未使用療程，將全額退款且不扣除任何手續費或違約金，現場亦備有現金供退款使用。目前採線上預約方式辦理退費程序，如有疑問，可撥打0800-588-161客服專線洽詢。

另針對轄外愛爾麗醫美診所竹北店部分，該業者亦已發布聲明，表示欲辦理退費之消費者，可透過線上客服或門市預約，由本人攜帶相關證明文件至原門市辦理退費，且不扣除贈品金額及手續費。如有相關疑問，可撥打0800-008-070客服專線詢問。

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