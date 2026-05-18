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    首頁 > 生活

    嘉大農村生活體驗營 都市童學做驅鳥稻草人

    2026/05/18 09:45 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉大農村生活體驗營，帶領市區學童學做可以驅鳥的稻草人。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農村生活體驗營，帶領市區學童學做可以驅鳥的稻草人。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉義大學農藝志工隊利用5月16、17日週末舉辦農村生活體驗營，透過落葉窯烤地瓜、製作驅鳥用的稻草人，以及運動會、營火晚會等多項活動，讓生長在市區的學童在2天假期中，體驗早期的農村生活，重回大自然懷抱。

    活動總召陳冠宇表示，報名學童約100人，來自嘉市崇文、精忠、宣信、興安、林森、民族、文雅、嘉北及嘉大附小等9所國小；農藝志工隊此次以「拿起日記，續寫幻想世界的冒險〜農村體驗營」主題，隊輔用卡通人物名字命名，如雪怪、魚皇后等，讓學童感受幻想世界的卡通人物，融入在農村生活體驗活動中。

    陳冠宇說，活動重頭戲，以戲劇開場，引導學童「水稻被小鳥吃了怎麼辦？」讓學童開始進行稻草人玩偶裝置藝術創作；另一亮點，讓學童學習使用落葉及磚塊堆疊成落葉窯，再將有機地瓜放入窯中烘烤，還有製作主題剉冰與米奇海苔飯捲便當，讓孩子從做中學習、增加自理能力。

    指導老師侯金日說，活動從2002年起，每年在嘉義市東、西區各舉辦1次小學學童農村生活體驗營，累計嘉惠學童人次達6000多人次。嘉大立足於嘉義市，藉由舉辦農村生活體驗營，回饋社會，也讓大學生了解對社會應盡的社會責任與義務。

    嘉大學生帶著國小學童用磚塊、落葉，控窯烤地瓜。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大學生帶著國小學童用磚塊、落葉，控窯烤地瓜。（嘉大農藝志工隊提供）

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