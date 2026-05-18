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    首頁 > 生活

    高市改建仁武八涳橋打通瓶頸段 11月開放通行

    2026/05/18 09:31 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局拆除仁武八涳橋打通瓶頸段。（記者陳文嬋攝）

    水利局拆除仁武八涳橋打通瓶頸段。（記者陳文嬋攝）

    汛期至，高雄市水利局加速完成拆除八涳橋舊橋，打通獅龍溪、曹公新圳匯流後勁溪瓶頸段，強化保護沿岸鳥松、仁武區上萬家戶防洪安全，同步改建新八涳橋，預計今年11月開放通行。

    後勁溪上游八涳橋位處獅龍溪與曹公新圳匯流口，囿於舊橋跨距僅34公尺，致使河道束縮，加上曹公新圳約有225公尺水路排水線型不佳；每逢強降雨時洪水宣洩不及、回堵，113年凱米颱風就曾造成上游大面積淹水。

    高雄市水利局爭取到水利署補助6.3億元，推動八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程，透過八涳橋改建，拓寬橋寬及護岸至58公尺，同步調整河道線型並增設導流牆，讓獅龍溪與曹公新圳水流平順交匯。

    水利局採取分區施工、機具調度及工序銜接等方式，推動八涳橋舊橋拆除及曹公新圳護岸瓶頸打除，面對汛期及梅雨鋒面接續來臨，加速完成匯流口打通，並拆除舊八涳橋，展開八涳橋新建工程，預計今年11月開放通行。

    水利局也完成上游夢裡、十九灣滯洪池，合計約21.2萬噸滯洪量，將配合發揮調節效果，整體可望降低水位達1公尺。

    水利局也辦理清疏曹公新圳全線清疏，預計5月底前完成4.65公里河道淨空，清除土方約3.5萬立方公尺，將持續巡檢、維護與掌握天候變化，確保各項防汛設施穩定運作，守護民眾生命財產安全。

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