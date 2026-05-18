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    115年度高市SBIR開跑 跨域聯合最高補助200萬

    2026/05/18 09:23 記者葛祐豪／高雄報導
    「人良食品」投入天然植物油研發。（經發局提供）

    「人良食品」投入天然植物油研發。（經發局提供）

    115年度高雄「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」開跑，凡設籍高雄符合中小企業認定的公司、商號及工廠等，皆可提出個別或聯合申請，兩家不同領域公司合作提案最高可獲200萬補助。

    經發局長廖泰翔表示，高雄市推動地方型SBIR邁入第19年，補助超過千家中小企業，累計補助金額逾8.1億元，帶動投資額達35億元，今年預計挹注逾3260萬元的補助經費，輔導在地中小企業投入創新研發、企業轉型的行列。

    115年度地方型SBIR分為「民生化工」、「數位科技」、「金屬機械」、「生技醫材」及「創新設計與服務」五大領域，除持續鼓勵各產業投入淨零碳排與智慧科技應用外，首度將「循環經濟」納入加分主題，鼓勵企業發展永續創新。

    114年獲補助的公司中，人良食品攜手高餐大透過超音波輔助萃取技術，將迷迭香與檸檬營養及風味融入紫蘇籽油，開發兼具保健與送禮特色的機能型伴手禮；偲愷動力以AI工程圖自動產製系統研發計畫獲支持，完成等高線生成及工程圖製作，作業由2至3日縮短至1日內，提升測繪效率。

    另一家伊凌科技由創辦人許潪銘率團隊深耕智慧農業領域，針對傳統農機難以因應坡地果園需求，打造具基本遙控與高壓噴灑功能的小型履帶式噴藥車，並進一步深化整合履帶底盤、鼓風噴霧與即時圖傳遙控技術，於高雄燕巢、旗山、大樹等多處果園完成實測，獲農友肯定能降低農藥暴露風險的效益。

    115年度高雄地方型SBIR計畫自即日起至6月17日開放申請，採線上方式申請，只需一頁式計畫構想就可提案申請，經發局將於5月20日、27、29日辦理3場次計畫說明會。

    伊凌科技投入智慧農機研發，大幅降低農藥暴露風險。（經發局提供）

    伊凌科技投入智慧農機研發，大幅降低農藥暴露風險。（經發局提供）

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