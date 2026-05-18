AI助攻火箭升空 新北市中正國中職探中心打造「航太科普基地」

中正國中職探中心打造「航太科普基地」，導引學生對浩瀚宇宙的熱情。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局為協助國中小學生探索未來的職涯方向，在全市打造多處職探基地，其中位於土城區中正國中的「AI航太產業體驗營」結合尖端科技的成果，攜手校友組成「STAR火箭團隊/星航學院Astralis Academy」，目標成為新北「航太科普示範基地」，透過導入AI數位協作與美國NASA官方資源，讓學子化身小小工程師，完成從「AI模擬」到「實地發射」挑戰。

中正國中校長王如杏表示，期望職探中心能成為學生探索未來的視窗，前來參加營隊的孩子們，為了讀懂NASA官網上的數據，自發性地利用AI工具翻譯並研讀英文資料，看到主題課程能夠觸發孩子的專注與求知熱忱，就達到職探中心的目的，希望能促使更多的青少年追求航太工業的夢想。

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中正國中校友、星航學院創辦人之一的林宸睿指出，回到母校推動航太教育意義非凡。設計讓學生利用新時代工具作為「工程協作夥伴」，查找NASA官網的原始文獻並統整重點。AI不再只是玩具，而是幫助他們克服英文障礙、理解複雜動力學的最強導師，這才是具備國際視野的科學素養。

王如杏表示，除了校內的專業模組實作，校方更安排學生參訪國家太空中心 （TASA），親眼見證台灣自主研發的衛星與科研火箭載具，從AI驅動的設計原點到國家級太空中心的洗禮，中正國中的職探中心要將Maker精神從教室延伸至太空。

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