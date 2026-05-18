緊鄰圖書館 花蓮吉安哈囉公園增兒童遊憩場域

吉安鄉公所在緊鄰圖書館一旁的哈囉公園增設親子遊憩新聚點，目前完工但尚未啟用。（鄉公所提供）

吉安鄉公所把吉安鄉立圖書館後方的舊有機慢車停放空間，打造為兼具運動休憩與親子閱讀功能的「哈囉公園」兒童遊憩場域，日前已順利完工但尚未開放，期盼未來正式啟用後能串聯周邊生活機能，成為社區全新的親子休閒共融據點。

位於中山路三段的哈囉公園，因鄰近大賣場及黃昏市場，平時人潮往來眾多，過去長期缺乏兒童遊憩場域。家長帶孩子前往圖書館借書或去市場採買後，總感覺缺一個可以讓孩子放電的去處。吉安鄉公所指出，提報計畫向花蓮縣政府爭取300萬元，並由鄉公所自籌103萬元，共計總執行經費403萬元，完善公園內的遊樂設施建設。

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鄉公所指出，修繕後的哈囉公園面貌煥然一新，不但增設多功能兒童遊憩設施與攀爬牆，更設置充滿懷舊風情的磨石子滑梯及具挑戰性的攀爬網，以及搖搖馬設施等，兼顧不同年齡層孩童的體能需求，並且進行大規模場域優化，全區更鋪設高品質的人工草皮與減震墊，以降低幼童跌倒受傷的風險。

由於哈囉公園兒童遊憩場域與吉安鄉立圖書館緊鄰，目前圖書館正在進行「公共圖書館耐震能力改善實施計畫」，工程預定到今年8月31日，兒童遊憩場域配合圖書館工程，正式啟用時間未定。公所指出，期盼未來正式啟用後，將吸引更多親子家族前來使用，讓公園不再只是路過的空間，而是社區新的交誼據點。

吉安鄉立圖書館目前正在進行「公共圖書館耐震能力改善實施計畫」，工程預計進行到八月底。（記者王錦義攝）

吉安鄉立圖書館目前正在進行「公共圖書館耐震能力改善實施計畫」，工程預計進行到八月底，在鄰近的哈囉公園增設親子遊憩但尚未開放。（記者王錦義攝）

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