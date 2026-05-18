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    首頁 > 生活

    牆面彩繪後巷變公園！中和明穗里5米巨大柯基迎賓萌翻人

    2026/05/18 09:00 記者翁聿煌／新北報導
    中和明穗里後巷的巨大柯基犬圖案，為民眾帶來歡喜。（記者翁聿煌攝）

    中和明穗里後巷的巨大柯基犬圖案，為民眾帶來歡喜。（記者翁聿煌攝）

    新北市水利局以創意彩繪活化社區後巷空間，圖像愈來愈活潑有趣，像是於板橋區仁愛里打造「海底世界與沙灘」，以繽紛海洋生物與細緻沙灘景觀，營造沉浸式海岸風情；另於中和區明穗里也推出「小夥伴的公園時光」，5公尺高的巨大柯基犬迎面而來，萌翻許多民眾，彩繪圖案不僅讓後巷變得明亮，也改變整個社區的風貌。

    水利局表示，板橋區仁愛里鄰近重慶國中及重慶市場，與里長共同設計討論，決定在學生及里民的必經路途上打造當地特色彩繪，設計概念以海邊為主題去延伸，透過畫師精湛的技藝讓色彩及彩繪，呈現出裸眼立體感。

    板橋區仁愛里里長葉中正表示，仁愛里大部分為老舊社區，未接管前蚊蟲孳生及異味，自從水利局在仁愛里完成民生污水接管工程後，大幅度改善里內長年困擾的蚊蟲與異味問題，更因水利局結合接管後的牆面美化延伸工程，讓畫師透過畫筆的筆觸，將原本單調的牆面變成色彩繽紛的畫布。

    中和區明穗里鄰近中和區五權公園，平日晚間及假日至公園遊玩的遊客甚多，故設計概念以公園為設計主題，再以動物襯托，為明穗里打造具有特色後巷，中和區明穗里長何韋翰表示，自從污水接管完工後環境顯著的變好，蚊蟲異味都消失不見，再配合後巷彩繪的美化環境，發揮一加一大於二的功效。

    水利局長宋德仁表示，截至今年3月底，新北市污水用戶已接管128萬3790戶，普及率達71.52%，為新北市民改善整潔舒適的生活圈，水利局持續推動後巷接管及牆面彩繪美化，自2014年起至今年3月底，新北市已累計完成760條巷弄彩繪。

    板橋區仁愛里以海洋世界為主題，藍鯨圖像栩栩如生。（記者翁聿煌攝）

    板橋區仁愛里以海洋世界為主題，藍鯨圖像栩栩如生。（記者翁聿煌攝）

    水利局配合下水道工程，以彩繪改善後巷環境。（記者翁聿煌攝）

    水利局配合下水道工程，以彩繪改善後巷環境。（記者翁聿煌攝）

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