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    首頁 > 生活

    老祖宗保佑我！台中星空電影院播《花木蘭》民眾狂唱「黑魔法」

    2026/05/17 22:08 記者蘇孟娟／台中報導
    台中星空電影院播《花木蘭》吸引千人觀影。（市府提供）

    台中星空電影院播《花木蘭》吸引千人觀影。（市府提供）

    「台中初夏星空電影院」在中央公園登場，今年選映迪士尼經典動畫電影《花木蘭》，其中隱藏有日前引起網友熱議的「黑魔法」旋律，當主角花木蘭唱出經典「老祖宗保佑我」台詞時，瞬間成為全場笑點，全場觀眾跟著大唱「黑魔法」，還有人說，這麼多人一起集氣，看完要去買樂透了，氣氛歡樂又療癒。

    由台中市新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦的「台中初夏星空電影院」，今年首度移師中央公園，在綠美圖與會展中心之間的大草坪，架設420吋巨型戶外銀幕與上百席舒適躺椅，中央公園瞬間化身大型露天電影院，讓民眾可坐或躺，邊吹晚風邊看電影，打造結合星空、草地、咖啡與電影的沉浸式夏夜體驗，吸引上千民眾到場。

    值得一提的是，這次放映片單特別選映迪士尼經典動畫電影《花木蘭》，其中有日前引起網友熱議是「黑魔法」的旋律，很多人早就期待經典旋律出現，當木蘭唱出經典台詞「老祖宗保佑我」，更瞬間成為全場笑點，觀眾邊笑邊跟著開口大唱「黑魔法」，氣氛歡樂又療癒。

    有民眾逗趣地說，星空音樂會氣氛太好了，更重要的是這麼多人一起集氣唱「黑魔法」，離開後一定要去買樂透看靈不靈。

    台中市影視發展基金會執行長張婉榆指出，希望透過「星空電影院」活動打破傳統電影院框架，讓電影真正走進城市生活。

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