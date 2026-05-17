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    首頁 > 生活

    淡江大橋車潮一度綿延5公里 估23日仍將湧大量旅客

    2026/05/17 20:32 中央社
    淡江大橋5月12日通車後首個週末日帶動淡水觀光，今天車潮一度綿延5公里，預估23日仍將湧入的大量旅客。（資料照，記者吳仁捷攝）

    淡江大橋5月12日通車後首個週末日帶動淡水觀光，今天車潮一度綿延5公里，預估23日仍將湧入的大量旅客。（資料照，記者吳仁捷攝）

    淡江大橋5月12日正式通車，首個週末日也帶動淡水觀光。公路局表示，今天車潮在下午3時達到高峰，車陣一度綿延5公里，預估23日仍將湧入的大量旅客。

    淡江大橋正式通車後，這週是首個週末假期，由於天氣晴朗，昨天跟今天都吸引大量民眾前往「朝聖」，現場人潮及車潮湧現。

    交通部公路局北區養護工程分局發布新聞稿表示，民眾連續2天蜂擁而至朝聖淡江大橋，淡水也儼然成為北台灣最熱門的景點之一。

    公路局北區養護工程分局指出，今天車輛從上午10時起即開始湧入，至10時30分車陣已逾3公里，公路局北分局隨即與新北市交通局協力啟動宣導分流改道，新北市警察局淡水、蘆洲分局也在周邊路口加強疏導，車陣雖稍有紓解，但大量車潮持續湧入，在下午3時達到最巔峰，長度綿延逾5公里。

    公路局北區養護工程分局表示，預估下個週末也會是晴朗的好天氣，嘗鮮熱潮仍將持續，籲請遊客可多搭乘公共運輸工具前往，或利用省道台2線由關渡、竹圍進入淡水。民眾出門前可先查詢路況。

    公路局北區養護工程分局指出，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示交通管制及訊息。

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