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    首頁 > 生活

    台中水湳自駕巴士串連中央公園、綠美圖運行 預計今年開放民眾試乘

    2026/05/17 19:25 記者蘇孟娟／台中報導
    台中自駕巴士串連中央公園、綠美圖運行，預計今年開放民眾試乘。（市府提供）

    台中自駕巴士串連中央公園、綠美圖運行，預計今年開放民眾試乘。（市府提供）

    台中市推動水湳自駕巴士實證運行計畫，預計於今年第三季自駕巴士上路試運行，路線將串聯水湳轉運中心與捷運文華高中站，沿線行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要節點，兼具公共運輸接駁、園區短程移動及觀光遊憩服務功能。交通局長葉昭甫指出，台中自駕巴士100%由台灣自主研發，目前測試穩定，預計今年開放民眾試乘。

    為掌握自駕巴士上路前測試進度及系統整備情形，審計部、台中市審計處以及交通局長葉昭甫前往測試場域，實地試乘自駕巴士運行系統。葉昭甫指出，將在台中上路的自駕巴士是100%台灣自主研發的自動駕駛技術車輛，整合車體設計、自動駕駛系統、感測模組與營運平台，搭載高精地圖、AI感知辨識與決策控制系統等行駛。

    葉昭甫指出，水湳自駕巴士運用範圍，包含對系統環境感知、路徑規劃與即時反應能力均具高度挑戰性，目前進行多項情境實測驗證，車輛在實際運行中仍可維持穩定辨識與安全決策能力，透過運行數據進行系統優化與調整，預期成為公共運輸重要的新服務模式。

    交通局說明，台中市水湳場域未來將聚集轉運中心、中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要設施，短程接駁需求將擴大增加，市府以安全為優先原則，依測試成果及技術成熟度，循序推動自駕巴士於水湳場域測試運行，透過封閉場域測試、開放道路驗證及實際載客服務等階段，推進自駕巴士落地應用，預計於今年啟動民眾試乘，向市民呈現台中推動智慧移動發展之具體成果，邁向智慧城市新里程。

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