週一西晴東雨！午後南部防雨彈轟炸

週一天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴。（資料照）

未來一週降雨趨勢。週日、週一南投、雲嘉南高屏6縣市，慎防橘紅雨彈轟炸。（圖由氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

週一（18日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，溫度上，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度，外出注意防曬補水。

中央氣象署預報，週一天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，受海陸風輻合影響，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，尤其在南部山區有局部大雨發生的機率，請留意午後的天氣變化。

氣溫方面，週一各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度，其中在南部近山區有局部34度左右高溫發生的機會，請注意防曬並多補充水分。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至29度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，21至25度。

關於未來兩天與整週的天氣情況，天氣風險公司指出，週一持續受偏東風影響，但水氣稍減少，各地上半天仍是多雲到晴天氣，下半天各地山區有短暫午後雷陣雨，雨勢較週日弱。白天高溫則更加回升，西半部高溫都來到30度以上，東半部稍涼，高溫28-29度，低溫則在22-25度之間。

週二東北部午後雷陣雨

週二以後改受到偏南風影響，全台上半天仍是多雲到晴天氣，下半天北部及東北部山區容易有午後雷陣雨，其他地區雲量較多。各地高溫都在30度以上。下波變化要到週五，有波微弱鋒面通過台灣北部，屆時北部東北部雲量多，稍有陣雨，其他地區天氣變化不大。

整體來說，未來一週較暖熱，鋒面都在台灣北方活動，到月底暫時還看不出來有標準梅雨鋒面南下訊號。

紫外線指數方面，週一宜蘭縣、台東縣為「高量級」，澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週一各地夜晚清晨低溫普遍為21至24度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約28至29度，西半部高溫31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一宜蘭縣、台東縣為「高量級」，澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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