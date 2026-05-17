日夜皆美！歷史建築「中興會堂」整修完成 6/6夜間啟用看光雕秀

登錄為歷史建築的中興會堂，已整修完畢，純白古典建築十分吸睛，黃昏夕陽照射呈現另一種美感。（記者陳鳳麗攝）

中興新村有「小白宮」之稱的「中興會堂」，純白巴洛克式建築，2011年登錄為歷史建築，因內部設施老舊、漏水、耐震強度不足，國發會投入1億多元進行整修，除內部更新設備，並新增夜間建築照明，6月6日啟用典禮選在夜間，並安排3場光雕秀，讓大家看到不同風貌的中興會堂。

1959年興建完成的中興會堂，是台灣省政府時代重要的集會場所，也是接待外賓的地方，泰王蒲美蓬就曾到過中興會堂，國發會前年12月起進行內部修復工程，因是歷史建築，依文化資產保存法規定辦理修復及再利用計畫、規劃設計等作業，經文化局審核通過，前年底開工，上月完工並驗收完畢。

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國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴表示，修復工程除整體修繕、建物耐震能力補強，更換座椅等設施，也強化夜間燈光設計，希望透過溫潤光影，突顯其幾何線條之美，成為中興新村夜間觀光的新亮點，讓中興會堂日夜皆美。

中興會堂將於6月6日舉行啟用儀式，為展現光影美感，選在晚間舉行，現場並安排光雕秀。晚間6時30分先有啦啦隊表演，7時舉行啟用典禮，7時15分起會穿插3場光雕秀，每場5分鐘。另外週日晚間也一樣安排3場光雕秀，分別在7時、7時30分和8時表演。

吳文貴也說，中興會堂和相鄰的青少年活動中心啟用後，均不會委外經營，而是開放給機關團體、社團租借，作為開會、展覽、辦活動或表演的地方，未來也將串聯中興大操場、光華兒童公園、第三市場等場域，形成文化產業廊帶。

整修後的中興會堂，新增夜間建築照明，國發會希望她成為中興新村夜間觀光的新亮點。（國發會提供）

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