為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日夜皆美！歷史建築「中興會堂」整修完成 6/6夜間啟用看光雕秀

    2026/05/17 19:18 記者陳鳳麗／南投報導
    登錄為歷史建築的中興會堂，已整修完畢，純白古典建築十分吸睛，黃昏夕陽照射呈現另一種美感。（記者陳鳳麗攝）

    登錄為歷史建築的中興會堂，已整修完畢，純白古典建築十分吸睛，黃昏夕陽照射呈現另一種美感。（記者陳鳳麗攝）

    中興新村有「小白宮」之稱的「中興會堂」，純白巴洛克式建築，2011年登錄為歷史建築，因內部設施老舊、漏水、耐震強度不足，國發會投入1億多元進行整修，除內部更新設備，並新增夜間建築照明，6月6日啟用典禮選在夜間，並安排3場光雕秀，讓大家看到不同風貌的中興會堂。

    1959年興建完成的中興會堂，是台灣省政府時代重要的集會場所，也是接待外賓的地方，泰王蒲美蓬就曾到過中興會堂，國發會前年12月起進行內部修復工程，因是歷史建築，依文化資產保存法規定辦理修復及再利用計畫、規劃設計等作業，經文化局審核通過，前年底開工，上月完工並驗收完畢。

    國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴表示，修復工程除整體修繕、建物耐震能力補強，更換座椅等設施，也強化夜間燈光設計，希望透過溫潤光影，突顯其幾何線條之美，成為中興新村夜間觀光的新亮點，讓中興會堂日夜皆美。

    中興會堂將於6月6日舉行啟用儀式，為展現光影美感，選在晚間舉行，現場並安排光雕秀。晚間6時30分先有啦啦隊表演，7時舉行啟用典禮，7時15分起會穿插3場光雕秀，每場5分鐘。另外週日晚間也一樣安排3場光雕秀，分別在7時、7時30分和8時表演。

    吳文貴也說，中興會堂和相鄰的青少年活動中心啟用後，均不會委外經營，而是開放給機關團體、社團租借，作為開會、展覽、辦活動或表演的地方，未來也將串聯中興大操場、光華兒童公園、第三市場等場域，形成文化產業廊帶。

    整修後的中興會堂，新增夜間建築照明，國發會希望她成為中興新村夜間觀光的新亮點。（國發會提供）

    整修後的中興會堂，新增夜間建築照明，國發會希望她成為中興新村夜間觀光的新亮點。（國發會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播