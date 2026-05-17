阿里山春季優良茶競賽揭曉 瑞里村包辦兩組特等獎

阿里山高山茶春季優良茶評鑑成績出爐。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽成績由縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘主持揭曉，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞里村一品茶業葉怡君獲得，冠軍獎三個由高帝園茶業林淑媛與兒子邱宏仁、邱詩富包辦；金萱組特等獎梅山鄉瑞里村王鼎茶業葉瓊玉，兩組特等獎都獎落瑞里村，且兩家茶廠相距約50公尺，相當難得。5月30日將在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，歡迎愛茶人士前來選購端午佳節好禮。

梅山鄉農會總幹事黃書賢指出，今年繳茶點數青心烏龍組675點、金萱茶組233點，參賽採實名制並繳交台灣生產可溯源茶葉證明，由農糧署南區分署及嘉義縣政府抽檢；繳交茶樣編碼後，由主審郭寬福、班長郭俊麟等15名委員進行初審。第二階段複審由茶改場作物改良科長林金池、郭寬福及茶改場南部分場長林儒宏擔任評審。

請繼續往下閱讀...

最終評選出烏龍組特等獎葉怡君、冠軍獎林淑媛、邱宏仁、邱詩富、頭等獎王宏誠等28名及金質獎王政田等75名、優良獎林玉女等206名與優等獎林育志等130名；金萱組特等獎葉瓊玉、冠軍獎王俊傑、陳得卿、陳星伃、頭等獎王詩雅等13名及金質獎李少夫等29名、優良獎李樂等74名與優等獎王文雄等45名。

林儒宏講評說，今年春茶受乾旱影響，茶菁產量減少約3成，但茶園管理與製茶技術優越，仍有相當好的品質。

翁章梁表示，茶葉是嘉義山區重要產業，許多年輕人回來接班事業，讓山區有越來越多的茶葉、咖啡及民宿，帶動山區整體經濟，希望大家一起為山區產業繼續打拚。

阿里山高山茶春季優良茶評鑑進行決選。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法