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    首頁 > 生活

    高雄某自助餐遭曝鳥啄食菜餚 衛生局稽查令限期改善

    2026/05/17 18:10 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市前鎮區某自助餐遭爆有鳥啄食菜餚，衛生局人員前往稽查令限期改善。（高市衛生局提供）

    高雄市前鎮區某自助餐遭爆有鳥啄食菜餚，衛生局人員前往稽查令限期改善。（高市衛生局提供）

    高雄市衛生局今（17）日接獲民眾反映，指前鎮區某自助餐有鳥類啄食菜餚等情事，恐有食品安全衛生疑慮，隨即派人稽查，雖未查獲，但店家坦承網路影片內容屬實，將依「公共餐飲場所衛生管理辦法」暨《食品安全衛生管理法》規定，裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    衛生局今天獲報隨即派員查察，經查業者已投保產品責任險及完成食品業者登錄，有委託合格病媒業者定期清消，不過，現場可見鳥類於作業區、用餐區地面及餐檯上，業者坦承民眾網路提供影片內容屬實。

    衛生局除開罰外，也令業者應採取防治鳥類措施，避免交叉污染。衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對作業場所員工未佩戴口罩、髮帽、備料台及冷藏冷凍庫食材未離地覆蓋、分裝食品未標示效期、員工手部及食品器具未防止交叉污染、清潔用品未專區放置、員工無體檢資料等多項缺失，另依《食品安全衛生管理法》第8條令業者限期改善。

    屆時若仍未改善者，將依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰；衛生局責令業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，維護食安與市民健康。

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