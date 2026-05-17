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    首頁 > 生活

    紙風車阿里山雨中開演觀眾熱情不減 高低溫差如洗三溫暖

    2026/05/17 19:22 記者蔡宗勳／嘉義報導
    紙風車368藝術工程阿里山雨中演出，觀眾穿雨衣看戲笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車368藝術工程阿里山雨中演出，觀眾穿雨衣看戲笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」5月15日巡演至嘉義縣阿里山鄉時，受到鋒面影響，下午綵排就下起雨來了，雖然演出前雨停了，但下半場大雨又來攪局，不過看得正入迷的觀眾絲毫不受到影響，穿起雨衣繼續觀賞，享受雨中看戲難得的夜晚。

    紙風車368藝術工程阿里山場，一度因為氣象預測當天會下雨而研議要延期，但徵詢各校看法時，多數學生都希望可以如期看到演出，經審慎評估後，決定照常演出，但在觀眾席兩側特別準備了帳篷區，下雨時讓小朋友可以舒適的看表演。

    當天下午3點之前還是個艷陽高照的天氣，但之後響起巨雷，天色瞬間昏暗，下午4點下起雨來，演員只好穿著雨衣排練，到了傍晚5點半雨停了，太陽還露臉，讓已到場的觀眾可以好好的吃晚餐，6點半開演時還是好天氣，但7點10分左右又下起雨，而且雨勢還不小。

    莊姓小朋友表示，雨中看戲的感覺太棒了，將是最美好的回憶；安姓家長說，看到演員在雨中綵排及演出的敬業態度，真的令人敬佩，很高興可以參與這個特別的夜晚。

    結束阿里山鄉雨中演出後，昨晚移師新港公所旁停車場繼續演出《台灣幻想曲》，演員打趣說，在阿里山鄉經歷白天的高溫，接著下大雨，晚上則是只有十幾度的低溫，好像在洗三溫暖。到了新港從早到晚都是好天氣，在嘉義兩天的演出迎來各種挑戰，饒具趣味。

    紙風車368藝術工程阿里山演出前下雨，演員穿雨衣綵排。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車368藝術工程阿里山演出前下雨，演員穿雨衣綵排。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》精彩片段。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》精彩片段。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》精彩片段。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》精彩片段。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》魔法般的黑光秀。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》魔法般的黑光秀。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》魔法般的黑光秀。（記者蔡宗勳攝）

    紙風車《台灣幻想曲》魔法般的黑光秀。（記者蔡宗勳攝）

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