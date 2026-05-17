國中會考落幕！花蓮到考率超過98.6％ 考生6/18起選填志願

一連二天的國中會考今天結束，考生跟家長步出考場。（縣府教育處提供）

一連兩天的國中教育會考今天下午結束，花蓮考區試務會指出，報名人數共計2417人，本次考試花蓮考區整體到考率超過98.6%，整體應試情形良好，未有重大違規情形，6月5日寄發會考成績通知單，6月18日下午2時起至6月25日下午5時止進行網路選填志願，呼籲考生注意。

花蓮考區主任委員、花蓮女中校長詹滿福提醒會考後相關重要日程，6月5日寄發會考成績通知單；6月7日至6月8日受理成績複查；6月18日下午2時起至6月25日下午5時止進行網路選填志願（網址：https://hlc.entry.edu.tw）；6月29日至6月30日免試入學報名 （花蓮高工主辦）、7月7日免試入學公告錄取名單、7月9日免試入學至各錄取學校辦理報到。

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花蓮考區試務會表示，首日各科缺考人數分別為：社會科33人、數學科32人、國文科30人、寫作測驗32人；第二天缺考人數第一節自然科37人、第二節英語（閱讀）35人、第三節英語（聽力）38人，兩天平均缺考率為1.4％。此外，本次考試共有8位考生遺失准考證，經申請補發後均順利完成應試，考生權益未受影響。整體而言，本次會考除零星違規情形，考場秩序良好，試務工作順利完成。

縣府教育處長翁書敏也提醒考生與家長，考後可適度安排休息與調整心情，但仍應維持正常作息，並持續配合升學相關作業期程。後續免試入學志願選填涉及個人生涯規劃，建議考生應充分與家長及師長討論，依興趣與性向審慎選擇適合的升學方向，並建議志願數至少填列20個，最多可達40個，以增加錄取機會。

一連二天的國中會考今天結束，考生跟家長步出考場。（縣府教育處提供）

縣府教育處長到學校關心考場狀況。（縣府教育處提供）

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