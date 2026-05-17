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    首頁 > 生活

    每種愛都值得被看見！ 新北同志驕傲月 以「彩虹」妝點城市廊道

    2026/05/17 17:33 記者黃政嘉／新北報導
    5/17至6/21，「愛在新北・驕傲同行」特展在新北市民廣場往板橋車站的連通道舉行，懸掛多元性別友善旗幟，象徵城市的友善包容。（新北市社會局提供）

    5/17至6/21，「愛在新北・驕傲同行」特展在新北市民廣場往板橋車站的連通道舉行，懸掛多元性別友善旗幟，象徵城市的友善包容。（新北市社會局提供）

    新北市社會局為展現對多元性別族群的友善與尊重，再次與台灣伴侶權益推動聯盟攜手，從今天起至6月21日舉辦「愛在新北・驕傲同行」新北同志驕傲月系列活動，以新北市民廣場通往板橋車站的連通道為主要展場，邀民眾在日常通勤與生活步調中，一同認識多元性別，讓友善與共榮成為城市的風景。

    社會局說明，主要展場在連通道的天花板懸掛多元性別友善旗幟，透過繽紛的彩虹旗，象徵不同性別認同及性傾向者都能在城市公共空間中被看見、被尊重，另外，連通道兩側牆面策劃多元性別及性別友善廁所主題特展，帶民眾認識517國際不再恐同日及同志驕傲月的意涵、回顧台灣同性婚姻與平權運動的奮鬥沿革，並介紹新北彩虹地景，以及新北推動性別友善廁所的平權思維與空間革命。

    社會局長李美珍表示，城市的進步不只在於建設與交通，也在於每一位市民是否都能被平等對待、安心生活，將新北驕傲月特展辦在新北交通要道上，希望讓性別平權不再只是抽象理念，而是能走入公共空間，並融入市民的日常生活中。

    社會局也將與台灣不會教小孩行動聯盟合作，於5月24日在新北不小室辦理親子彩虹同樂會，透過分享多元性別主題的親子繪本，及彩虹串珠吊飾手作活動，讓孩子從小學習理解每個人都能自在成為自己，也友善對待他人，活動採線上報名（https://tinybot.cc/notsotiny/product/1040/?date=2026-05-24&time=1300）。

    此外，民眾今天起至6月21日期間，在新北社會局臉書粉專「新北同志驕傲月」貼文（https://www.facebook.com/share/p/1BwKLEVErZ/）下方留言處，上傳自己與「愛在新北・驕傲同行」特展，或是任一新北彩虹地景的合照，並留下一句自創的性平宣言，社會局後續將抽出15名送出新北專屬性平好禮。

    「愛在新北・驕傲同行」特展現場設有專屬打卡牆，歡迎民眾拍照打卡，響應性別友善。（新北市社會局提供）

    「愛在新北・驕傲同行」特展現場設有專屬打卡牆，歡迎民眾拍照打卡，響應性別友善。（新北市社會局提供）

    「愛在新北・驕傲同行」特展介紹新北彩虹地景與性別友善廁所，並回顧台灣同性婚姻與平權運動。（新北市社會局提供）

    「愛在新北・驕傲同行」特展介紹新北彩虹地景與性別友善廁所，並回顧台灣同性婚姻與平權運動。（新北市社會局提供）

    5/17至6/21在新北社會局臉書粉專上傳彩虹地景或特展合照，並留下性平宣言，有機會獲得新北專屬性平好禮。（新北市社會局提供）

    5/17至6/21在新北社會局臉書粉專上傳彩虹地景或特展合照，並留下性平宣言，有機會獲得新北專屬性平好禮。（新北市社會局提供）

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