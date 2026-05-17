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    首頁 > 生活

    汽、機車平權 苗栗竹南科專七路、一路將「全線取消強制待轉」

    2026/05/17 17:39 記者蔡政珉／苗栗報導
    汽、機車平權，苗栗竹南科專七路、一路將「全線取消強制待轉」。（陳光軒提供）

    汽、機車平權，苗栗竹南科專七路、一路將「全線取消強制待轉」。（陳光軒提供）

    機車族請注意！為落實汽機車平權、強化行車效率，苗栗縣議員陳光軒、邱毓興團隊前往苗栗縣竹南大埔辦理現地會勘，針對民眾反映的道路標線與待轉限制進行檢討，經與竹南鎮公所及苗栗縣警察局等單位共同研商後，正式祭出兩大改善措施，其中「科專七路」與「科專一路」將全面取消強制二段式左轉。

    陳光軒表示，日前接獲民眾反映兩大交通痛點：首先，科專七路與大埔九街路口（西側東行方向），其內側車道雖無標示「禁行機車」，且繪設直行箭頭，但因路口為一般圓頭綠燈號誌，導致許多汽機車駕駛依習慣直接迴轉時，頻頻慘遭檢舉開罰；第二，科專七路與科專一路沿線部分路口雖已在過去會勘後取消強制待轉，但其餘路口並未同步跟進，導致整體路段規劃不連貫，造成騎士困擾。

    經相關單位現場勘查與討論後，會勘達成結論，其中科專七路與大埔九街路口將磨除西側東行內側車道的「直行箭頭」。待公所派工改善完成後，汽、機車即可在該路口依法直接迴轉；科專七路、科專一路全線，兩條主要道路將「全線取消強制二段式左轉」。後續將由竹南鎮公所派工拆除沿線的機慢車兩段式左轉牌面，並磨除內側車道的「禁行機車」標字，完工後機車族即可直接左轉通行，無需再強制待轉。

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