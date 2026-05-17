70名大小志工手作浮島 台南白河林初埤營造水雉友善家園

志工一同栽種菱角與莕菜，為水雉打造友善家園，也讓林初埤兼具生態與環境教育功能。（農水署嘉南管理處提供）

台南白河林初埤為嘉南埤圳系統中重要的國家級濕地，農業部農田水利署嘉南管理處、林業及自然保育署嘉義分署、生物多樣性研究所，今（17）日共同舉辦棲地營造實作活動，由70位大小志工一同手作生態浮島，為水雉營造友善家園，也讓林初埤不僅擔負水源調蓄重任，也兼具生產、生態與教育功能。

今日的棲地營造以水雉為保護傘物種，參與的志工包括台南白河大竹國小師生與家長、嘉義大學生命科學院教職學生及國家森林志工等，共同合作搭建2座生態浮島、砌築生物通道，並種植約0.8公頃浮葉性植物「龍骨瓣莕菜」，藉由實際行動，為當地的生物多樣性盡一分力，也體認到調蓄埤塘與生態環境的依存關係。

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農水署嘉南管理處人員表示，管理處近年積極推動區域水資源整合，透過林初埤活化調度設施強化工程，串聯白河水庫、將軍埤與上茄苳埤，建構「1庫、2圳、3埤塘」的農業韌性水網，大幅提升乾旱時期的灌溉供水韌性，更讓林初埤從傳統埤塘單一供水，轉向兼顧生態保育、環境教育與觀光遊憩的多重場域，未來也會持續推動水利設施與自然的共融發展，使農業基礎建設也能成為守護生態、推廣環境教育的最前線。

大小志工共同合作手作生態浮島，在台南白河林初埤為生物多樣性盡一分心力。（農水署嘉南管理處提供）

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