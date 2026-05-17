迄今舉辦13年 國中會考首次遇地震

今日上午在自然科考試期間發生地震，應是國中會考舉辦13年以來首次遇到地震。圖為考生中午結束會考考試。（記者方賓照攝）

國中教育會考自2014年正式實施以來，今（17）日上午在自然科考試期間遇到地震，教育部回應本報表示，應是國中會考在考試進行中遇到地震之首例，今（2026）年也首次啟動地震應變機制。

國中教育會考今年舉辦第13屆，今日上午8時46分發生地震，全國試務會立刻洽詢18個考區試務會瞭解，整體會考試務未受影響，但全國4所考場學校（中投區的霧峰農工、西苑高中，竹苗考區的國立新竹高中，以及桃園考區的武陵高中）、共39間試場受影響，試務人員請考生採取必要因應措施，時間約1至3分鐘，相關試場依實際影響作答時間而延後收卷。

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根據「國中教育會考試務工作標準手冊」第245項規定，考試期間若發生地震、停電等重大事故，原則上以「影響考試多少時間，就延長多少時間」辦理，延長時間以不超過20分鐘為原則；若地震未達危害程度，則以繼續考試為原則，監試委員須安撫考生情緒並維持試場秩序。

教育部與全國試務會今天同步檢視各考區狀況，地震發生後各考場第一時間回報，絕大多數試場均正常進行，未有大規模中斷情形，僅少數試場受影響而酌予延長考試時間。

四技二專統一入學測驗於2020年5月3日上午11時24分，曾因台東東部海域發生4級地震，當時分區試務單位即通知試場延長考試1分鐘，以維護考生權益。

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