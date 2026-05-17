專家提出青螺沙嘴小燕鷗消失警訊 澎湖縣府：鼠患問題嚴重

青螺沙嘴為澎湖縣重要小燕鷗棲息地，每年5月1日至7月31日繁衍下一代。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖青螺沙嘴為澎湖縣政府公告的小燕鷗繁殖棲地，小燕鷗屬《野生動物保育法》公告第2級保育類野生動物。高雄市野鳥學會常務監事羅柳墀提出警訊，往年繁殖高峰期約可觀察到240多巢，但今年5月初僅剩個位數巢數，如今正值繁殖高峰期，現場卻已完全看不到任何小燕鷗鳥巢，情況極不尋常。

羅柳墀指出，今年澎湖縣政府在小燕鷗繁殖季前進行採沙與航道清理工程，導致沙嘴範圍持續縮小、棲地環境明顯改變，已嚴重影響小燕鷗繁殖，由於工程車輛頻繁進出並將地面壓實，使小燕鷗無法順利築巢與產卵，最終導致原本重要的繁殖棲地在繁殖高峰期間陷入一片死寂。

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羅柳墀指控，澎湖縣政府及主管機關長期忽視棲地保育問題，並帶頭搞破壞，小燕鷗是政府依法應保護的珍貴物種，也是海岸生態的重要指標，如今卻在繁殖保護區內徹底消失，恐已違反《野生動物保育法》。

澎湖縣政府表示，沙嘴疏浚工程在去年底即已完工，今年青螺沙嘴在第1批小燕鷗抵達產卵後，族群就消失原因，委託澎湖野鳥學會進行調查，發現是當地鼠患嚴重，會偷取鳥蛋吃，導致小燕鷗發現有危險性，集體向他處遷徙，並非工程等人為因素，因此農漁局將在青螺沙嘴小燕鷗管制期（5月1日至7月31日）結束後，展開環境清消動作，解除青螺鼠患之亂，迎接小燕鷗重新歸隊，在當地築巢繁衍下一代。

專家示警青螺小燕鷗消失，與工程頻繁有關，澎湖縣政府農漁局否認。（澎湖縣政府農漁局提供）

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