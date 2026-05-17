國中會考落幕》竹縣六家高中考場 1生提早翻作文試題本違規

國中教育會考今天落幕，新竹縣府教育局長蔡淑貞（前右3）跟各校校長、老師們一起為新竹縣的考生點讚。（取自竹縣府官網）

2026年國中教育會考今天結束，新竹縣5454名考生，大新竹8個考場分別應試，除昨天有名在新竹縣立六家高中應試的學生，作文時疑因緊張提早翻開試題本而違規，2天秩序良好，並無其他違規事件發生。不過竹竹苗考區統計，2天試場違規案件總共有8件，相關違規處置將在明天（18日）由竹竹苗考區試務會召開專案處理會議審議。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞說，竹竹苗考區今天共126人缺考，其中新竹縣有54人。成績預計會在6月5日起開放網路查詢與寄發成績單，他們將於6月18日到23日早上10點到下午3點，安排適性入學宣導團成員提供免試入學志願選填電話諮詢服務，諮詢電話是03-5823083分機888，希望能幫忙考生選填適宜的學校。

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她向新竹縣各國中校長、師長們致謝，謝謝他們2天全程進駐考場設置考生服務隊，支援陪伴考生。不僅即時協助各類突發狀況，更在節間休息時段提供專業的輔導與關懷，對於安定考生情緒和維持應試信心起到關鍵作用。

後續在等待成績期間，縣府教育局規劃各校國三學生參與適性選填志願課程，並活用新竹縣社會領域輔導團所研發的歷史補充教材課程包。建議同學們運用「教育部因材網」、「均一教育平台」等雲端資源進行自主學習，持續提升閱讀理解與資訊科技應用能力。

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