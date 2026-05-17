國中會考違規278件！提前、逾時作答最多 數學科帶量角器45件

國中會考考生依規定未帶手機，等考試結束後才拿回手機。（記者方賓照攝）

國中教育會考今（17）日落幕，今（2026）年共有278件違規，仍以「提前翻閱試題本、提前作答」及「攜帶非應試用品」為最大宗，其中「提前翻閱試題本或逾時作答」共有86件，居各類違規之冠；其次為「隨身攜帶非應試用品」48件，另數學科攜帶量角器等違規文具也有45件，再度成為高違規類型。

根據全國試務會統計，今年違規案件中，「於考試說明時段提前翻閱試題本、提前書寫、畫記或作答，或考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止後停止者」共86件，其中社會科16件最多，其次為寫作測驗15件、英語閱讀14件、數學13件、國文11件、英語聽力10件、自然科7件，顯示不少考生因緊張或搶時間而違規。

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攜帶非應試用品則包括手機、智慧手錶、電子產品、計算紙等共48件，其中社會科13件最多、數學11件、國文9件、自然科9件。另有19件為放置於試場前後方的手機或電子用品發出聲響，以及21件電子錶發出聲響。

數學科共有45件攜帶量角器或附量角器功能文具的違規案件，是單一科目最明顯的違規類型之一。教育界人士指出，雖然考前均會反覆提醒，但每年仍有考生因習慣性將文具袋整包帶入考場而違規。

此外，今年也有31件屬於「答案卡（卷）作標記、顯示身分或違反試場秩序」等一般違規；14件故意污損、折損答案卡（卷）或試題本；另有3件涉及取得或提供他人答案等作弊情形。

較嚴重違規部分，今年有1件英語聽力測驗正式播放後強行入場或提前離場案件，另有1件將試題或答案攜出試場案件，以及1件考試未結束前強行離場案件。至於替考、電子舞弊、交換答案卡等重大舞弊案件則維持0件。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，今年考生總數18萬2868人，闈內印卷、分卷及試務執行程序繁複且細緻，所有參與試務與安全維護人員都承受相當大壓力，感謝闈內外工作團隊協力完成任務，考試結束後，各科答案卡與答案卷已立即送往設於國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，後續將進行閱卷、計分及成績統計等作業。

教育部長鄭英耀親自赴國教院豐原院區，並感謝全國試務會、命題與審題教師、各考區試務人員，以及警政、交通、醫療、電力等支援單位共同協助，讓今年國中會考順利完成，也感謝各國中師長與家長配合，共同維護考試秩序與考生權益。

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