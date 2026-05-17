基北北13校募資弦樂公演 童子瑋豪捐10萬

基隆、台北、新北12 所學校、約300位學生共同參與，募資籌辦「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」，基隆市議長童子瑋率先捐出10萬元，呼籲民眾共襄盛舉。（基隆市議長童子瑋提供）

為累積正式演出經驗，基隆、台北、新北13所學校、約300位學生共同參與，募資籌辦「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」。基隆市議會議長童子瑋、基隆在地歌手許志豪、藝人陳彥廷、梁佑南、翁鈺鈞等人期盼「為基隆孩子圓夢」，邀請大眾加入募資計畫，其中，童子瑋慷慨捐助10萬元。

童子瑋表示，學習弦樂本來就需要比較高的條件，過去很多在基隆學弦樂的孩子，也因為資源落差受到限制，比較缺乏正式的表演舞台經驗，這次看到基隆弦樂團為了舉辦年度公演，北北基12所學校的學生一起展開募資行動，他就決定要來響應這個活動，不只協助媒合場地，也決定捐助10萬元。

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而基隆出身的2位藝人許志豪、陳彥廷，也在臉書上發佈貼文，呼籲大眾加入募資計畫。此外，藝人梁佑南、翁鈺鈞也都在臉書上發佈貼文支持響應。

「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」募資計畫，由基隆市尚仁國小、信義國小、七堵國小、碇內國小、暖暖國小、東光國小、仁愛國小、暖西國小、建德國小，以及台北市木柵國小、新北市深坑國小、集美國小與基隆市輔大聖心附小等13校弦樂團共同參與，目標希望能讓 300位學生有機會登台，從燈光、音響、動線到節目設計，都以完整演出規格來執行，結合舞蹈與戲劇等跨領域元素。

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