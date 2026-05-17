為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖重機帥氣上路 各式復古機車登場

    2026/05/17 16:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市長黃健忠，偕同女兒騎車參加紳士慈善路騎活動。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠，偕同女兒騎車參加紳士慈善路騎活動。（馬公市公所提供）

    今年全台《紳士慈善路騎》活動，馬公場由全方位重機部與哈洛車工坊主辦、男子漢海鮮粥執行，今（17）日帥氣登場，往年都只4、50部參加，澎湖已經辦第9年，包括復古車，街車，跑車，巡航車，小綿羊等，報名125部，加上外來約200部，現場顯得熱鬧滾滾。

    紳士路騎（馬公場）路線，今日在西嶼二崁牧羊人集合，由中油池東站沿大路騎往赤馬、內垵、西臺古堡（折返迴轉），再由內垵國小右轉牛心山、五孔頂、大菓葉玄武岩。隨後由藍色濱海公路、竹灣、橫礁濱海公路、接回大路、跨海大橋、通樑、瓦硐、鎮海國中右轉講美、203 縣道、六合路、四維路、民族路，最終點群島咖啡。

    由於此次活動主題為《紳士慈善路騎》，希望大家用「紳士穿搭」結合騎士文化，一起用帥氣又有品味的方式參與活動。主辦團隊表示，此次活動並非競速性質，而是希望透過紳士騎乘精神，推廣成熟、有秩序且具公益意義的騎士文化。活動除安排車隊騎乘外，也同步進行影像紀錄，希望讓更多人看見澎湖公路騎乘環境與地方特色。

    澎湖縣議員吳政杰、馬公市長黃健忠載女兒参加、湖西鄉長參選人楊昭武都騎車前往參加，前副縣長許智富等人也到場致意。黃健忠表示，今日實際參與騎乘後，可以感受到車友對活動秩序及道路安全相當重視，也讓外界對騎士文化有不同認識。黃健忠早年即赴台接受大型重型機車駕駛訓練並取得駕照，此次也參與部分路線騎乘，實地了解活動動線與道路狀況。

    紳士慈善路騎馬公場，全台同步，由西嶼起跑。（記者劉禹慶攝）

    紳士慈善路騎馬公場，全台同步，由西嶼起跑。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播