澎湖重機帥氣上路 各式復古機車登場

馬公市長黃健忠，偕同女兒騎車參加紳士慈善路騎活動。（馬公市公所提供）

今年全台《紳士慈善路騎》活動，馬公場由全方位重機部與哈洛車工坊主辦、男子漢海鮮粥執行，今（17）日帥氣登場，往年都只4、50部參加，澎湖已經辦第9年，包括復古車，街車，跑車，巡航車，小綿羊等，報名125部，加上外來約200部，現場顯得熱鬧滾滾。

紳士路騎（馬公場）路線，今日在西嶼二崁牧羊人集合，由中油池東站沿大路騎往赤馬、內垵、西臺古堡（折返迴轉），再由內垵國小右轉牛心山、五孔頂、大菓葉玄武岩。隨後由藍色濱海公路、竹灣、橫礁濱海公路、接回大路、跨海大橋、通樑、瓦硐、鎮海國中右轉講美、203 縣道、六合路、四維路、民族路，最終點群島咖啡。

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由於此次活動主題為《紳士慈善路騎》，希望大家用「紳士穿搭」結合騎士文化，一起用帥氣又有品味的方式參與活動。主辦團隊表示，此次活動並非競速性質，而是希望透過紳士騎乘精神，推廣成熟、有秩序且具公益意義的騎士文化。活動除安排車隊騎乘外，也同步進行影像紀錄，希望讓更多人看見澎湖公路騎乘環境與地方特色。

澎湖縣議員吳政杰、馬公市長黃健忠載女兒参加、湖西鄉長參選人楊昭武都騎車前往參加，前副縣長許智富等人也到場致意。黃健忠表示，今日實際參與騎乘後，可以感受到車友對活動秩序及道路安全相當重視，也讓外界對騎士文化有不同認識。黃健忠早年即赴台接受大型重型機車駕駛訓練並取得駕照，此次也參與部分路線騎乘，實地了解活動動線與道路狀況。

紳士慈善路騎馬公場，全台同步，由西嶼起跑。（記者劉禹慶攝）

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