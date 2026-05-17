國中教育會考啟闈 教育部長：會考嚴格遵循12年國教108課綱的公平原則

國中教育會考，由教育部長鄭英耀（左）與師範大學校長宋曜廷（右）共同啟闈。（記者歐素美攝）

國中教育會考今天結束，170名試務人員在國家教育研究院台中院區被「關」14天，今天下午出關，許多試務人員高聲呼喊「終於重見日」，教育部長鄭英耀到場啟闈，一一感謝所有入闈的試務人員。

入闈的試務人員包括測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人及教育部國教署督導人員等，入闈時手機全被沒收，無法對外通訊，今天由教育部長鄭英耀與師範大學校長宋曜廷共同啟闈，當部長用鑰匙打開闈場大門時，許多試務人員一看到戶外的太陽，高喊「終於重見天日」。

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教育部舉辦國中教育會考解題暨出闈記者會，由全國試務會主委陳柏熹主持，台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主委陳柏熹說明今年整體試題特色。

鄭英耀表示，今年會考嚴格遵循12年國教108課綱的繼承，核心的原則就是要公平，以核心的能力在整個命題上，命題基本上圍繞這樣的繼承。他看到今年核心的命題原則公平，所有的考題，都從心測專家的測驗專業，經過一定程序的檢驗。

鄭英耀指出，這些題目不會因為參加會考的同學是男生或是女生，在題目有不同的反應，或來自於不同族群，在題目上會有一些偏誤，主因命題裡面有一個非常重要的原則，就是超越性別、族群、不同的生活方式，相同的題目，因為你的能力不同，才會有不同的考驗表現，這就是公平原則。

教育部舉辦國中教育會考解題暨出闈記者會，教育部長鄭英耀（左）表示，今年會考嚴格遵循12年國教108課綱的公平原則。（記者歐素美攝）

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