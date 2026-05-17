行銷「台灣好行觀霧線」 竹縣今推紋面彩繪、編織手作體驗

很多遊客對泰雅族的黥面文化，和編織手工藝都很感興趣。（取自竹縣府官網）

行銷「台灣好行」觀霧線的旅遊魅力，新竹縣今天在五峰鄉頭目廣場舉辦「觀霧線原民文化體驗之旅」，把泰雅族的紋面彩繪、編織手作以及部落勇士闖關轉化，變成來客有趣的體驗活動，號召各地遊客愛用「台灣好行」的接駁服務，就能深度暢遊新竹縣的好山好水與原民部落。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，現場最吸引人的非紋面彩繪莫屬，編織DIY也讓很多喜歡自己動手做的人躍躍欲試。來客在體驗泰雅的紋面（Ptasan）彩繪時，從中了解這是早年代表泰雅族人的身份與榮耀，因為他們必須具備狩獵或織布能力才得以紋面，稱得上是他們族人重要的生命印記，這跟坊間時髦的刺青、紋身意義不同。至於編織文化則源於泰雅族人，跟自然共生累積出的生活智慧。

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現場的「部落勇士卡牌挑戰」，則以60秒翻牌配對遊戲，結合原住民族的圖騰來設計，給參加者有刺激的闖關挑戰感，又間接認識泰雅族的文化元素，再添上一個限量小禮物，平添現場幾分吸引力。

循著泰雅族人的智慧，親子一起學習手作編織。（取自竹縣府官網）

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