陽明山國家公園內玩火？ 擎天崗深夜驚見「橘光亂舞」真相曝光

陽明山國家公園擎天崗監視器深夜錄下，民眾持高亮度螢光棒賣力跳舞，吸引群眾圍觀。（擷取自Threads）

陽明山國家公園擎天崗即時影像監視器，近日因錄下男女「野戰」畫面並透過YouTube全程直播，意外成為暴紅景點，不分日夜湧入朝聖人潮，甚至出現跳舞喧鬧與燈光照射等行徑，引發輿論熱議。

一名網友昨（16）日在Threads分享一段當晚11時51分左右的擎天崗監視器影像，影片中可見兩名民眾在鏡頭前賣力揮舞「橘黃色發光物體」，外觀極似熊熊火把。該影片在不到一天內便瘋斬103萬次瀏覽，由於國家公園內嚴禁明火，就有網友砲轟跟風群眾「在國家公園公然玩火」，強烈譴責此舉已嚴重危害野生動物的夜間棲息環境。

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然而，針對「玩火」的指控，隨後有專業網友指出，畫面中民眾揮舞的並非火把，而是二次元文化中常見的「橘黃色大閃光螢光棒」，動作實為配合歌曲編排的螢光棒舞蹈（打call）；且明火揮舞時必定會產生火花與煙霧，現場群眾也不可能在如此近的距離毫無防備地圍觀，證實是一場虛驚。

儘管證實並非公然玩火，但擎天崗連日來的夜間亂象仍激起社會公憤。許多網友痛批，不論是火光還是強光螢光棒，深夜的探照燈強照、人群吵雜聲與喧鬧噪音，都已經嚴重干擾到擎天崗當地的野兔、水牛等野生動物休息，「請還給牠們原來生存的地方，就地解散吧拜託了」、「希望大家不要上山打擾那邊的動物朋友，留給他們好好休息的空間吧」、「強光耶，認真的嗎？真的當擎天崗沒有動物喔，白天玩也就算了，晚上強光、大聲吵鬧是在幹什麼？」

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