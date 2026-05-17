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    首頁 > 生活

    考生及家長看過來 台中一中及中女中均預估最低須92點

    2026/05/17 15:32 記者蘇孟娟／台中報導
    會考結束，台中一中及中女中均預估最低須92點。（記者蘇孟娟攝）

    會考結束，台中一中及中女中均預估最低須92點。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考落幕，中投區有2.8萬人報考，比去年略增加958人，包括台中一中及台中女中均指出，根據考生反應及各式考題解析，評估今年度考量難易度跟往年差不多，兩校均預估至少要92點，須5A及4個+、作文5級分以上，因中投區免試入學第1到第10志願都是同一志願序，分數相同，鼓勵考生92點以上都可以放心填。

    台中一中教務主任朱玉梅指出，從這兩天的教育部會考解題老師分析和學生反應觀察，今年會考難易度跟往年差不多大，估今年最低錄取分數應在92點以上，至少須5A及4+、作文5級分。

    此外，新學年度起中一中語資班停招，原招生名額回流普通班級，但朱玉梅說，語資錄取人數本來就不多，新學年語資原僅28個名額，對錄取分數影響不大。

    台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年中投區考生雖比去年略增958人，但從兩天來考生對考題反應，難易度適中，因題型新也增鑑別度，估最低須92點，也需有5A及4個+、作文5級分以上。

    但蔡岳暻指出，中投區免試入學選填志願分發，前10個志願序積分相同，考生可以放心大膽填寫志願。

    中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依級分，分1到6點，5科加作文點數最高111點。

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