國中會考 全國共4考場39間試場受影響

國中教育會考全國試務會主任委員陳柏熹表示，全國共有4處考場受地震影響。（記者歐素美攝）

國中教育會考今天最後一天考試，因上午第一節考試時發生南投規模5.1地震，中部地區部分考場受影響；全國試務會今天下午在啟闈記者會中表示，有4間考場受影響，延長作答時間，延長情形則授權各校決定。

今年國中教育會考於今天考最後一科英語，考試結束後，教育部長鄭英耀到國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷闈場啟闈，現場並安排台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主委陳柏熹說明今年整體試題特色，並由自然科、英語科教師分析試題內涵。

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全國試務會在記者會表示，今天早上8點46分，南投發生地震，試務會立即清查各考場，發現設備部分並沒有受到影響，所以考生都繼續進行應試，但回報系統指出共有4間考場受影響，4間考場學校總共有39間試場，因地震影響而延長作答時間，處理原則受權各校，影響多久就延長多久作答時間。

全國試務會指出，各考場回報，今天共有4間考場受影響，分別為中投區的霧峰農工、西苑高中、竹苗考區的國立新竹高中，以及桃園考區的武陵高中。

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