國中教育會考落幕 新北今447人缺考、9人違規

國中教育會考今天落幕，新北考區共29個考場，總共2萬8929人報考。（圖由教育局提供）

為期2天的國中教育會考今（17）日落幕，新北考區共29個考場，總共2萬8929人報考，統計16日缺考417人次，到考率98.56%，違規36人次；17日缺考447人次，到考率98.45%，違規9人次，樣態包含逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等，違規情形由監試委員記錄，將提送新北考區試務工作協調會議審議後依規定辦理。

教育部今日下午2時後在國中教育會考網站公布各科試題與參考答案，如對試題有疑義，可於17日下午2時至21日中午12時，向國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心提出申請，會考成績將於6月5日上午8時後至國中教育會考網站開放查詢，並可於6月7日至8日每日上午9時至下午4時申請成績複查。

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教育局提醒，「115學年度新北市私立高級中等學校優先免試入學」將於5月18日上午9時至20日中午12時受理校內報名，共23校提供2428個名額，此管道不採計國中會考成績，僅採計多元學習表現成績，並於5月27日上午9時放榜。

另外，「115學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學」共31校提供2789個名額，此管道採計國中教育會考與多元學習表現成績，將於6月2日上午9時至8日中午12時受理校內報名，學生可由就讀國中對應的公立高中職擇一所報名，預計6月11日下午2時放榜。

此外，115學年度基北區高級中等學校免試入學委員會將於6月9日上午8時至16日中午12時提供最後1次志願模擬選填，並於6月18日中午12時後公告實際招生名額；正式志願選填時間與個人序位查詢服務為6月18日中午12時至25日中午12時。

國中教育會考今天落幕，新北考區共29個考場，永平高中考場學生於考前進行最後準備。（圖由教育局提供）

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