基隆仁愛市場空調汰舊換新 攤商今日清洗備貨後天全面吹冷氣吃美食

基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理；已經有美食業者今天重新營業，立即高朋滿座。（記者俞肇福攝）

基隆市仁愛市場二樓有許多庶民美食，深受居民老饕喜愛，但冷氣老舊，民眾邊吃美食邊拭汗，基隆市政府3月16日起休市，利用2個月時間，施工進行冷氣設備汰換暨空調節能改善工程，目前工程完工，今天（17日）陸續有攤商進場清洗設備與補貨，預計後天（19日）全面恢復營業。

仁愛市場一樓販售生鮮水果魚貨肉品採購，2樓大多數則是提供南北美食攤位與美甲美容，由於空調設備已使用30多年，冷氣效能、通風品質及整體舒適度屢受民眾批評。經由空調改善工程完成後，將有助於提升市場降溫效能、空氣流通及購物環境品質。

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產業發展處處長蔡馥嚀表示，仁愛市場2樓從3月16日休市開始施工，已完成226台送風機汰換、冰水主機拆除更新、冷卻水塔汰換、保溫管線更換及室外冷卻水管更新等主要項目，並已完成主機及管線試機測試，目前均可正常運作。機組更新後將大幅提升28．6％節能效能，且1年可節省約57萬度的用電量。

隨著冷氣及空調汰舊換新工程告一段落，今天陸續有民眾到仁愛市場2樓探視，有日式料理的美食業者做好準備，今天重新營業立即高朋滿座，但是多數攤商仍在清洗烹飪設備、用餐環境中，多數攤商都有共識，後天（19日）應該會全面恢復營業。

基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理，預計攤商19日全面進駐。（記者俞肇福攝）

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