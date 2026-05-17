為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆仁愛市場空調汰舊換新 攤商今日清洗備貨後天全面吹冷氣吃美食

    2026/05/17 15:25 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理；已經有美食業者今天重新營業，立即高朋滿座。（記者俞肇福攝）

    基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理；已經有美食業者今天重新營業，立即高朋滿座。（記者俞肇福攝）

    基隆市仁愛市場二樓有許多庶民美食，深受居民老饕喜愛，但冷氣老舊，民眾邊吃美食邊拭汗，基隆市政府3月16日起休市，利用2個月時間，施工進行冷氣設備汰換暨空調節能改善工程，目前工程完工，今天（17日）陸續有攤商進場清洗設備與補貨，預計後天（19日）全面恢復營業。

    仁愛市場一樓販售生鮮水果魚貨肉品採購，2樓大多數則是提供南北美食攤位與美甲美容，由於空調設備已使用30多年，冷氣效能、通風品質及整體舒適度屢受民眾批評。經由空調改善工程完成後，將有助於提升市場降溫效能、空氣流通及購物環境品質。

    產業發展處處長蔡馥嚀表示，仁愛市場2樓從3月16日休市開始施工，已完成226台送風機汰換、冰水主機拆除更新、冷卻水塔汰換、保溫管線更換及室外冷卻水管更新等主要項目，並已完成主機及管線試機測試，目前均可正常運作。機組更新後將大幅提升28．6％節能效能，且1年可節省約57萬度的用電量。

    隨著冷氣及空調汰舊換新工程告一段落，今天陸續有民眾到仁愛市場2樓探視，有日式料理的美食業者做好準備，今天重新營業立即高朋滿座，但是多數攤商仍在清洗烹飪設備、用餐環境中，多數攤商都有共識，後天（19日）應該會全面恢復營業。

    基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理，預計攤商19日全面進駐。（記者俞肇福攝）

    基隆市仁愛市場冷氣空調汰舊換新工程完工，今天陸續有攤商進場清洗整理，預計攤商19日全面進駐。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播