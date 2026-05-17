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    首頁 > 生活

    國中會考最後一天 高雄597人次缺考6件違規

    2026/05/17 15:11 記者黃良傑／高雄報導
    國中會考最後一天考生跳躍歡呼，高雄597人次缺考、6件違規。（記者黃良傑攝）

    國中會考最後一天考生跳躍歡呼，高雄597人次缺考、6件違規。（記者黃良傑攝）

    國中會考今天順利結束，第一節缺考191人、第二節缺考182人、第三節缺考224人，共計缺考597人次；今天共有6件違規事件，其中以提早翻開試題本、提前作答或逾時作答共3件最多。

    其他違規包括攜帶智慧型手環及手機等非應試用品等進入試場，且隨身放置者1件、手機放置試場前後發出聲響1件、答案卡書寫姓名1件。

    高市教育局長吳立森今（17）日上午9時起，前往旗山農工、旗美高中關心本市那瑪夏國中、桃源國中、巴楠花部落國民中小學、六龜高中（國中部）等17所偏遠、非山非市地區國中學校總計773名學生會考應試情形，並感謝各高中考場學校、國中教師對於考生的照顧與服務。

    國中教育會考6月5日開放網路成績查詢，成績通知單將於同日寄發，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會（楠梓高中）寄發。

    教育局表示，2天考試期間，高市府提供交通接駁、就近住宿之補助，讓所有偏鄉學子能就近安心應試，考後考生喜迎暑假假期，可憑准考證享受市府各局處推出的優惠活動。

    考生可憑高雄考區115年會考准考證，享受運動賽事、藝文表演、觀光景點等多重優惠，樂遊高雄。

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