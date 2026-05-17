離通車再近一步！ 捷運信義線東延段今初勘 晚間公布結果

信義線東延段17日初勘。（資料照，捷運局提供）

2016年動土、串聯捷運淡水信義線象山站尾軌的「信義線東延段」，最快6月底通車。台北市政府今（17）天進行象山站至廣慈／奉天宮站「初勘」，包含資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬演練等環節，預計晚間6點半公布「初勘」結果。

交通局表示，今天邀集專業領域的委員辦理初勘檢查，共計11人，分為土建、機電及營運組進行，檢查方式區分資料文件檢視、現場實地勘查、測試及狀況模擬演練等事項，初勘委員會將確認擬通車路段及車站，是否達可營運要件及標準，作為後續得否再依程序報請交通部進行履勘的依據。

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信義線東延段全長1.4公里，其中，沿著信義路六段至福德街廣慈博愛園區前，增設廣慈／奉天宮（R01），開挖深度近地下十層，站體規模為高運量標準站的2倍，而且地質條件更從淺層泥沼軟土至深層硬岩並存，堪稱「史上最具挑戰性的捷運工程之一」。

今年2月完成系統穩定性測試，包括列車運行、號誌控制、供電系統、通訊傳輸、旅客資訊顯示及機電整合等核心系統高密度驗證，確認系統可用度與可靠度達標，為後續初勘與履勘程序奠定基礎。交通局訂於今天初勘，預估自初勘到交通部履勘、宣布通車，間隔約1個月，若一切順利，最快6月底通車，未來淡水信義線的終點站就不再是象山站。

北捷補充，配合信義線東延段週日（17）初勘後相關作業，週一（18日）淡水信義線恢復原有時刻表，可查詢官方網站、查看車站公告，或是利用「台北捷運Go」App列車動態資訊確認列車到站時間。

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