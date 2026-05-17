國中會考英語雙篇閱讀探討冰島語未來 引發多元文化思辨

國中會考結束了！考生們非常開心。（記者方賓照攝）

國中教育會考今（17）日舉行英語科測驗，考生反映今年閱讀測驗出現較少見的雙文章題型，第35至39題以「冰島語的未來」為主題，兩篇文章分別從不同觀點討論冰島語是否會在英語強勢文化衝擊下逐漸消失，學生除了閱讀內容外，還必須比較作者立場、分析論證方式，並判斷證據來源，閱讀量與思考深度都具挑戰性。

教育部國教輔導團教師包括桃園市青溪國中許綉敏及台南市忠孝國中莊筱芸。教師分析，試題整體難易適中，強調真實語境、閱讀理解與思辨能力，學生不只要理解字面意思，更必須從上下文推論角色態度、情緒與價值觀，題材也涵蓋網路霸凌、公共建設、語言文化保存等生活與社會議題。

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第35題要求學生理解 “the prevalence of English” 的真正意思，不能只靠背單字，而要從上下文推論出「英語非常普遍」；第36題要求學生判斷作者如何增加文章說服力，學生必須理解作者引用工程師與教師經驗，是透過「借用他人經驗」來支持觀點。

莊筱芸分析，第一位作者擔憂全球化與英語強勢文化的影響下，冰島語恐逐漸式微；但第二位作者則抱持較樂觀態度，認為冰島政府透過教育、科技產品導入冰島語，以及投入經費保存語言文化，正積極維護本土語言，因此不需過度悲觀。

莊筱芸指出，這組題目不只是英文閱讀，更傳遞「多元文化」的重要觀念，也就是本土文化在面對強勢文化衝擊時，並非只能被動淘汰，而能透過政策、教育與社會力量，主動維護自己的文化認同與語言價值。

此外，今年試題融入網路霸凌議題，第18題描述一名遭受霸凌的女生，面對朋友詢問是否反擊時，她選擇回家陪伴貓咪、照顧自己，並認為「只有真正愛我的人說的話，才可能傷害我」。教師認為，這不只是英文閱讀題，也希望學生思考在面對網路惡意與外界攻擊時，如何建立自己的核心價值與情緒韌性。

聽力測驗方面，今年也首次出現四位說話者同時出現的題型。情境設定為主播報導鐵路地下化政策，再訪問三位不同背景市民的意見。許綉敏指出，雖然說話者多會提高難度，但命題透過清楚角色區分與聲音差異，讓學生能辨識不同人物立場，同時理解受訪者皆支持政策。

國中會考結束了！考生們非常開心。（記者方賓照攝）

國中會考英語科考出少見的雙篇閱讀，探討冰島語未來，引發多元文化思辨。（記者林曉雲翻攝）

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