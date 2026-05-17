整頓環境杜絕垃圾隨意棄置！雲林環保局研擬「美麗雲林5S永續計劃」

為杜絕民眾隨意棄置垃圾，造成髒亂熱點，雲林縣環保局研擬出「美麗雲林5S永續計劃」。（記者李文德攝）

雲林縣環保局統計，縣內垃圾棄置髒亂熱點約34處，主要都為杳無人煙之處，為杜絕民眾再次違法棄置垃圾行為，環保局研擬「美麗雲林5S永續計劃」，將透過設置AI智慧監視器、提升獎勵金專案、跨局處聯合稽查等方式，盼提升環境品質。

環保局指出，目前列管民眾棄置垃圾髒亂熱點共34處，嚴重堆置區域主要為堤防沿岸、高架陸橋下等較無人群出現之處，西螺、虎尾、崙背、元長、四湖等鄉鎮較為嚴重。

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局長張喬維表示，初步分析主要是部分對於環境相關法令不熟或對環境保護不重視民眾，可能因為住家離垃圾車可集中丟置點遠，因此選擇隱密路段丟棄垃圾，因此才逐日累積衍生髒亂點。

張喬維表示，前年民眾陳情舉報共有226件裁罰總金額逾27萬1200元，去年檢舉案件下降至140件總金額16萬8000元，後續為加強嚇阻民眾棄置行為，去年8月起增設可移動太陽能監視器，依據熱點情形隨時異動調整，進行監控、蒐證。今年1至4月檢舉19件，累計罰鍰約2萬2800元。

張喬維表示，為杜絕民眾再次隨意棄置垃圾，因此研擬出「美麗雲林5S永續計劃」，包含整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、清潔（Seiketsu）、素養（Shitsuke），包含與水利處將建立「窳陋熱點地圖」、棄置熱點及重要農路口廣設AI智慧監視器，擴大辦理全民環境日、每一季跨局處聯合稽查，更深入社區宣導，培養整潔素養。

張喬維表示，使計劃分為三大運作，首先為專案計劃辦理，邀請縣府各局處認養鄉鎮市，與公所輔導村里環境，後續由環保局進行評鑒，提高考核獎勵獎金，再者更針對社區環保志工，提供相關清潔用品等補助，另外將修正「雲林縣違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」進行修正，將原有民眾檢舉獎勵金從開罰金額10％，提高至50％，後續仍需扣所得稅。

環保局表示，目前粗估預算約1932萬元，目前計畫已送案至縣府，等待通過提案後將會儘速執行。

為杜絕民眾隨意棄置垃圾，造成髒亂熱點，雲林縣環保局研擬出「美麗雲林5S永續計劃」。（記者李文德攝）

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