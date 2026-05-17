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    首頁 > 生活

    會考英文首見單一閱讀題出現雙文章判斷 台中考生喊很挑戰

    2026/05/17 12:14 記者蘇孟娟／台中報導
    會考英文台中考生反映很多新題型。（記者蘇孟娟攝）

    會考英文台中考生反映很多新題型。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考英文科，台中考生反映今年很多新題型，尤其閱讀題首見單一閱讀題出現「雙文章」要判讀，看完才能答題，且題數變多，雖內容不算艱澀，但要花比較多時間研讀文章作答，另克漏字以前多考文法，這次還要結合文法判斷文意才能答題，均是跟往年不同的題型，感覺很挑戰，難易度適中。

    居仁國中蔡姓考生指出，今年閱讀題共8題卻有9篇文章，其中一題討論冰島語面臨消失現狀的題目，首次出現單一題閱讀題要判讀兩篇文章才能作答的情況，兩篇文章針對冰島語消失有悲觀及樂觀的論述，要看完後才能作答，原本閱讀單篇文章後題數約3題，雙文章下題數變多，有5題須作答，雖然文章不難懂，但要花比較多時間作答。

    居仁國中施姓考生則指出，克漏字的出題型態也跟往年不同，往年多考文法，看完題目只要判斷文法是否正確即能作答，今年除是題幹變長，要花一點時間讀題外，選項更除了看文法正確與否，還要融合判斷選項的文意是否正確，光以文法正確與否判斷恐會選成錯的答案，變得較難選擇。

    考生均說，因新題型多，不是往年習慣的命題方式，會讓考生感覺很有挑戰性，難易度應適中。

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