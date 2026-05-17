竹縣防災教育館「獎」落湖口 計畫5.9億多籌蓋6層全齡共融教育場域

新竹縣防災教育館計畫用地，就在新工消防分隊（右）旁邊的華興公園（左）。（記者黃美珠攝）

新竹縣也將有防災教育館！縣府消防局長陳中振為了讓防災應變知識普及民眾日常，相中新工消防分隊旁的湖口華興公園為基地要蓋防災教育館。縣議員何建樺、鄉長吳淑君等支持，也獲縣長楊文科點頭，近期已完成土地撥用，預計明年就啟動規劃設計，粗估將斥資5.9億多，分期分年編列推動新建。

何建樺說，除了華興公園，新工分隊後方的空地也可納入一併規劃。基地上目前為外籍移工「專屬」的籃球場，在防災教育館誕生後，可望回歸給鄉親大家共融使用。

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吳淑君則期待防災教育館能把訓練場域納入重點，畢竟現在協勤的義消、救護、以及婦宣志工們，定訓地點多用各消防分隊隊部，要模擬因應出現在工廠、住家、山區、海邊的災害都得靠想像，如果防災教育館把這些具象化了，給志工們有更專業的定訓現場，協勤民力安全也更有保障。

陳中振說，吳淑君說的訓練基地將在第4消防大隊轄下，而防災教育館屬於參觀、教育性質，主要給來訪者透過AI、電腦、電子、機械等設備模擬各種災害狀況，供來客實地操作體驗後提升應變能力，特別針對年輕學子們讓他們寓教於樂。

這棟防災教育館計畫是棟地下1樓、地上5樓的建物，公園綠地會配合保留。因土地撥用了，消防局明年起就會有預算執行，計畫明年第1季前、後發包規劃設計，基本設計經審議通過即辦理都審、申請建照並進行5大管線的施工，完竣通過就做工程招標，陳中振期待順利能在2028年下半年完成發包、開工。

新竹縣議員何建樺（左2）日前會同縣府消防局長陳中振（右2）一起會勘新竹縣防災教育館用地。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局長陳中振（左2）跟縣議員何建樺（右）說明計畫要蓋的防災教育館地上、地下規劃共6樓。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局新工消防分隊。（記者黃美珠攝）

新工消防分隊後方空地也將一併納入防災教育館規劃使用。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員何建樺說，湖口華興公園旁的運動場，目前是外籍移工「專用」，有了防災教育館，將是全民共融。（記者黃美珠攝）

圖右上建物就是新工消防分隊，圖右綠地和籃球場就是華興公園。（記者黃美珠攝）

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