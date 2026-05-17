「野戰」爆紅亂象頻傳！擎天崗深夜變身音樂祭 網怒轟：別鬧了

擎天崗近期因「野戰」事件變成爆紅景點，不分日夜皆有大批民眾上山朝聖，甚至有人深夜播放音樂熱舞，引發熱議。（擷取自Threads）

陽明山國家公園擎天崗的即時影像監視器，日前因意外錄下男女親暱畫面並透過YouTube全程直播，意外讓該地成為暴紅景點。連日來，擎天崗深夜湧入大量跟風人潮，甚至出現喧鬧與燈光照射等行為，隨即引發輿論熱議，不少網友直指已嚴重破壞國家公園的夜間寧靜與野生動物棲地。

根據即時影像紀錄，擎天崗近期一到深夜便宛如大型晚會現場，現場不僅有民眾打燈熱舞，更成為二次元族群的聚集地，出現御宅族集體跳螢光棒舞蹈（打call）及男子穿著女僕裝等奇特景象。

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一名網友昨（16）日晚間10時許在Threads分享擎天崗監視器影像，並發文表示「現主時擎天崗根本大型戶外營火晚會現場，燈光一打，妹子跳舞，氣氛直接變成音樂祭」。

畫面曝光後引發熱議，大批網友紛紛留言痛批「我覺得事情越來越偏了，這樣好像有點打擾到動物的棲息了」、「台灣人請你們知道那裡是國家公園，不要太超過!」、「至少打野炮安安靜靜也沒有光害，這些破病人為了關注做的這些事，遠大於野炮嚴重」、「吃飽太閒才會跟風上去，還開一堆燈在那邊喧鬧，低俗當有趣」。

還有人指出，「真的別鬧了耶，一天就夠了，還第二天！這邊是國家森林公園，野生動物的棲地，為了跟風而去的人都蠻蠢的！還從監視器抓到好幾人在抽煙，有夠沒水準」。

事後一名自稱跳舞當事人的網友留言道歉並表示，今天現場本來就有人在用音響播放音樂，所以向現場的人借連線藍牙播放歌曲並跳舞，「但我當下沒有意識到那樣的行為是否符合規定、也沒有想到可能會影響到動物休息等，我覺得很抱歉！我也很喜歡動物、但我沒有想到這些！這件事是我的錯，對不起！」

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