李四川參與九份媽祖遶境 主委帶信眾喊「凍蒜」

國民黨新北市長參選人李四川（藍夾克者）今天到九份聖明宮參與媽祖遶境，聖明宮主委林添麟帶頭喊「凍蒜」，李四川也跟著大家一起舉手喊凍蒜！（記者俞肇福攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天（17）日赴瑞芳區聖明宮參與「九份迎媽祖山城遶境」，與民眾一同祈求新北市風調雨順、安居樂業，並與廟方一起恭迎媽祖神尊上轎、點起馬炮，許多參與遶境的民眾看到李四川到來，熱情上前握手，聖明宮主委林添麟也帶領現場信眾高喊「凍蒜」，場面熱鬧。

每年農曆四月初一的「九份迎媽祖山城遶境」是在地重要慶典，李四川今天到聖明宮參加遶境活動，碰到許多從台北縣就共同打拚推動建設的在地里長，彼此細數互動過往及合作點滴。李四川表示，面對瑞芳地區未來發展，當選以後一定會接續推動水金九地區的地方建設、交通觀光，為地方謀福利。

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李四川強調，請神上轎須眾人齊心合作，推動市政也是一樣，未來一定會用42年來最務實的公務經驗，並透過行動力、執行力推動各項建設，與所有鄉親攜手，全力為新北市打拚，讓每個社區都能安居樂業。

國民黨新北市長參選人李四川（藍夾克者）今天到九份聖明宮參與媽祖遶境，遇到粉絲要求合影來者不拒。（記者俞肇福攝）

國民黨新北市長參選人李四川（藍夾克者）今天到九份聖明宮參與媽祖遶境，圖為李四川虔誠祝禱國泰民安。（記者俞肇福攝）

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