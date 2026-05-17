搶救橋頭糖廠百頃森林 環團批內政部24小時開3場會議太草率

環團今天批評內政部24小時開3場會議，審議過於草率。（森林城市協會提供）

橋頭新市鎮第三期開發案啟動，環團發起搶救橋頭糖廠百頃森林運動，已號召4000多人連署、56個團體響應；針對內政部國土署明（18）日史無前例於24小時內安排3場會議，環團今（17）日批評草率的審查，將導致民眾無法充分準備與調查討論，明顯未落實專業審查。

根據內政部國土署的都計委員會專案小組安排，5月18日上午10點將於橋頭糖廠舉辦委員現勘會議；下午1點半於橋頭區公所舉行第四次小組會議；19日上午9點半在內政部台中辦公室舉行第五次小組會議。

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對此，森林城市協會理事長莊傑任今天批說，這明顯與賴總統推動的國家級都市林政策背道而馳，24小時內擠進分布三地的3場會議，意圖用閃電粗暴的程序安排，輕易決定百頃森林的生死，讓搭捷運就能看到千隻螢火蟲存在的螢火蟲森林，可能在缺乏審查品質的密集會議輾壓下消失。

高雄市公督盟理事長陳銘彬指出，24小時安排3場會議將導致民眾無法充分準備與參與、委員無法出席或完整消化內容、生態文史調查無法充分調查討論等，「一般會議不可能這樣安排，這麼草率的審查，品質勢必會出現問題」。

環團也呼籲賴清德總統，才剛宣示國家級都市林政策，但現在糖廠中百棵大樹成蔭的宿舍區與全台第一條五分車林蔭道，將因60米道路劃過，而永遠破壞糖廠的文史自然地景，請下令停止會議行政程序，重新生態調查與交通調整，把糖廠百頃森林留下來。

另方面，方信淵議員15日於議會總質詢，則要求加速推動橋頭新市鎮第三期開發案，指在地居民等了30幾年，規劃案定案至今仍無進展，目前仍在中央審議階段，呼籲市府拿出態度，向主責單位國土署爭取加速推動。

市長陳其邁表示，第三期開發計畫目前在國土署專案小組審議，地方與環團針對原有樹木去留意見相左，國土署已在研議替代動線可行性，市府將努力在整體開發與環境影響間取得平衡，以加速開發。

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