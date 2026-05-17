埔里5.1地震今年南投首起有感地震！ 郭鎧紋揭與「921巧合」

地震專家郭鎧紋。（資料照）

今天（17日）上午8時46分南投縣埔里鎮發生芮氏規模5.1地震，地震深度僅15.5公里，最大震度南投國姓4級；地震專家郭鎧紋表示，這起地震是南投縣今年第一起有感地震，發生位置與921餘震帶上，後續影響仍需持續觀察。

根據中央氣象署資訊顯示，今天上午8點46分發生芮氏規模5.1地震，震央位於南投縣埔里鎮，於南投縣政府東北東方33.5公里處，地震深度僅15.5公里，屬於極淺層地震。各地震度方面，南投縣國姓震度達4級；南投縣合歡山、奧萬大、埔里、台中市霧峰、烏石坑、德基、梨山、花蓮縣西寶、苗栗縣後龍達到3級。

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中央氣象署提醒，研判這起地震屬於獨立事件，由於菲律賓海板塊向西北碰撞歐亞大陸板塊，碰撞島上破碎帶所引起的地震，當該區域長期受到應力累積作用下，導致岩層承受不了應力時，就會破裂、釋放能量，不排除未來一週有規模4至4.5餘震發生。

郭鎧紋表示，這起地震芮氏規模5.1，釋放能量不多，約為0.022顆原子彈能量，破裂面大小約相當於台北市大安區。

郭鎧紋說明，在921地震後，南投地震活動偏少，這起地震是南投縣今年第一起有感地震，根據過往資料顯示，921主震位於集集，且餘震北到台中、南至嘉義都是沿著東經121度發展，今天這起地震震央位於東經121度、北緯24度，深度15公里，剛好是在921地震帶上，但該區域無明顯斷層，後續影響仍需持續觀察。

郭鎧紋續指，根據資料顯示，全台每年有感地震500至700個屬於正常，其中近日地震大多發生在宜蘭，該地有感地震屬於正常，至於依照花蓮縣近3年資料分析，每月有感地震超過16個為偏多，12至16個為正常，少於12個為偏少，花蓮縣自去年7月至今年4月有感地震均為偏少，推測5月或可漸趨正常。

地震專家郭鎧紋表示，花蓮縣自去年7月至今年4月有感地震均為偏少，推測5月或可漸趨正常。（圖由郭鎧紋提供）

今天（17日）上午8時46分南投縣埔里鎮發生芮氏規模5.1地震。（圖取自國家災害防救科技中心）

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