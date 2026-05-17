嘉市賞阿勃勒 跟著皮克敏探索木都人文森林

嘉市阿勃勒花季登場，世賢路一帶呈現金黃色花景。（嘉市政府提供）

嘉義市阿勃勒花季登場，忠孝路及世賢路一帶呈現金黃色花景。市府表示，「5月嘉義藝術節」與人氣手遊Pikmin Bloom跨界合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，歡迎大家把握花季來嘉市，走訪特色景點與百家風格「潮選店」，跟著皮克敏腳步探索木都「人文森林」城市魅力。

市長黃敏惠表示，逢5、6月阿勃勒盛開花期，邀請民眾來嘉市騎乘Youbike享受金黃花雨洗禮，同時漫遊6千多棟木屋組成的木都「人文森林」，走訪城市特色「潮選店」，感受既懷舊又新潮的城市魅力。

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阿勃勒花季期間，嘉義藝術節攜手皮克敏推出「Pikmin Bloom迷你散步」，規劃包括文創園區、美術館、文化公園、中央第一商場、嘉義文學館、實驗木場、博物館及棒球場等8處特殊地點，民眾可於這些地點與應用程式互動後，獲得和各地點相關的飾品皮克敏金色花苗和特別設計的明信片，來場療癒散步之旅。

市府觀光新聞處長鄭雅文說，這8處特殊地點在不同時間段也結合展覽、市集等多樣活動，同時規劃遍布城市間的「潮選店」特色遊程，串聯超過百家風格店鋪，潮選店相關資訊，可至「嘉市觀光旅遊網」專頁查詢。

觀新處推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，一手掌握公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位；再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風的紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉市各景點。

嘉義藝術節攜手皮克敏推出「Pikmin Bloom迷你散步」吸引皮友朝聖。（記者丁偉杰攝）

嘉市木屋風格「潮選店」。（嘉市政府提供）

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